Novērš mēģinājumu ievest nedeklarētu skaidru naudu vairāk nekā 25 000 eiro apmērā

Veicot kontroles pasākumus uz Latvijas – Baltkrievijas robežas, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes amatpersonas novērsa kādas personas mēģinājumu nedeklarējot ievest Latvijā skaidru naudu 25 650 eiro apmērā, portāls "Delfi" uzzināja dienestā.

Nedeklarētā skaidrā nauda bija paslēpta robežas šķērsotāja personīgajās mantās.

Svētdien, 12. jūlijā, Silenes muitas kontroles punkta darbinieki veica kāda no Baltkrievijas puses iebraukuša mikroautobusa kontroli. Transportlīdzeklim bija Ukrainas numura zīmes. Tajā atradās astoņas personas. Uzsākot kontroli, muitas amatpersonas transportlīdzekļa vadītājam un pasažieriem jautāja, vai personas nepārvieto deklarējamas preces, ievešanai aizliegtus pārtikas produktus un skaidra naudu, vērtspapīrus vai vērtslietas, kuru vērtība pārsniedz 10 000 eiro. No visām personām tika saņemta noliedzoša atbilde. Tomēr pārbaudes laikā pie vienas no personām tika konstatēta nedeklarēta skaidra nauda.

Robežas šķērsotāja apģērba kabatās un somā atradās liels daudzums skaidras naudas – 500, 200, 100 un 50 eiro nominālvērtību banknotes. Kopējā skaidras naudas summa, ko persona mēģināja nelikumīgi ievest Latvijā, bija 25 650 eiro un nedeklarētā nauda tika izņemta.

VID Nodokļu un muitas policijas pārvalde uzsāka kriminālprocesu par skaidras naudas nedeklarēšanu, šķērsojot Latvijas ārējo valsts robežu.

VID atgādina, ka, šķērsojot Latvijas valsts robežu vietās, kur tā ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža, jebkurai personai ir pienākums deklarēt skaidru naudu, ja tās apmērs ekvivalents vai pārsniedz 10 000 eiro.

Par normatīvajos aktos noteiktā skaidras naudas, ko, šķērsojot valsts robežu, ieved Latvijā vai izved no tās, deklarēšanas pienākuma neizpildīšanu piemēro naudas sodu divdesmit procentu apmērā no summas, kuru ir pienākums deklarēt.