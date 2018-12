Pamestā šķūnī Teikā atrasti četri kucēni un viņu mamma, portālu "Delfi" informēja Rīgas pašvaldības policijas pārstāve.

23. decembrī pulksten 19.33 Rīgas pašvaldības policija saņēma informāciju par kādu suni, kas piegājis pie garāmgājējiem un tos aizvadījis līdz pamestam koka šķūnim. No pamestās būves ziņotāji sadzirdējuši vairāku kucēnu smilkstēšanu. Suns pie šķūņa uzstājīgi rēja un no tā neatkapās ne soli.

Likumsargi, ierodoties norādītajā adresē, sastapa izsaucēju pāri. Viņi stāstīja, ka sunim sākotnēji iedevuši ēst, bet pēc tam mājdzīvnieks viņus acīmredzami aicinājis uz tuvumā esošo koka šķūni. Policistu ierašanās brīdī suns atradās vēl turpat un tramīgi sargāja šķūņa ieeju.

Izsaukti tika dzīvnieku patversmes "Ulubele" suņu ķērāji, kuri kucēnu mammu noķēra un pirmo ielika būrī. Pēc tam gan policisti, gan suņu ķērājs devās iekšā šķūnī. Tajā atradās sadzīves atkritumu kaudzes, taču tālākajā stūrī pavīdēja vairāku kucēnu purniņi. Pieejot tuvāk, konstatēts, ka šķūnī bezpalīdzīgā stāvoklī bez ēdiena un dzēriena ir atstāti četri kucēni.

Mājdzīvnieki aiznesti uz suņu ķērāja automašīnu, kur blakus viņu mammai ievietoti būrī. Pārbaudes laikā noskaidrots, ka neviens no suņiem nav čipēts, līdz ar to nebija iespējams noskaidrot to īpašnieku.

Suņi nogādāti dzīvnieku patversmē "Ulubele", kur tie gaidīs savus jaunos saimniekus. Rīgas pašvaldības policija izsaka pateicību garāmgājējiem, kuri nebija vienaldzīgi un ziņoja operatīvajiem dienestiem.