Par 123 177 eiro izkrāpšanu no valsts piespriež piecus gadus cietumā

Zemgales rajona tiesa Bauskā krimināllietā, kurā par 123 177 eiro izkrāpšanu, deklarējot nepamatoti izveidotas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) pārmaksas, apsūdzēts pasažieru pārvadāšanas uzņēmuma īpašnieks Māris Geriņš, piespriedusi piecu gadu cietumsodu un kompensāciju valsts labā, skaidroja tiesā.

Ceturtdien tiesā pasludināts saīsinātais spriedums, nosakot apsūdzētajam galīgo sodu ar brīvības atņemšanu uz pieciem gadiem. Pieteiktā kaitējuma kompensācija apmierināta pilnībā – tiesa nosprieda piedzīt valsts labā teju 123 177 eiro.

Tiesas pārstāve Sanita Grinšpone atgādināja, ka prokurors, apsūdzētais, cietušais, aizstāvis vai pārstāvis desmit dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu.

Ģenerālprokuratūras preses sekretāre Kristīne Sutugina, neminot apsūdzētā vārdu, aģentūru LETA iepriekš informēja, ka apsūdzētais ir uzņēmuma valdes loceklis, kurš saukts pie kriminālatbildības par krāpniecisku darbību veikšanu lielos apjomos.

Kriminālprocesā savāktie pierādījumi norāda uz to, ka apsūdzētais, izmantojot uzņēmumu, kurā bija valdes loceklis, izkrāpa no valsts budžeta naudu kopsummā 123 176 eiro apmērā, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestam (VID) uzņēmuma PVN deklarācijas, tajās vairākos gadījumos krāpšanas nolūkos nepamatoti deklarēja palielinātu darījumu vērtību par pasažieru autobusu iegādi no apsūdzētā radiniekiem piederošiem uzņēmumiem. Tādējādi apsūdzētais, būdams valdes loceklis, ar viltu ieguva uzņēmuma tiesības uz PVN pārmaksas atmaksām.

Tāpat apsūdzētais ir nodarbojies ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apjomā. Noziedzīgās darbības veiktas 2013. un 2014. gadā.

Sākotnēji lietā ierosināta pret trīs personām, taču pret divām no tām, apsūdzētā radiniekiem, lieta izbeigta, jo viņi nav zinājuši par apsūdzēta nelegālajām darbībām.

Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka apsūdzētais ir Bauskas novada Ceraukstes pagastā reģistrētā pasažieru pārvadāšanas uzņēmuma SIA "MG Bus" īpašnieks un vadītājs Geriņš. Uzņēmumam sākts maksātnespējas process.

Viņš bijis arī divu nu jau likvidēto - SIA "G Bus" un SIA "Bus TT" – uzņēmumu īpašnieks.