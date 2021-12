Par dažādiem noziegumiem rosina sākt kriminālvajāšanu pret policistu un četrām privātpersonām

Iekšējās drošības birojs (IDB) šī gada decembrī prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīja kriminālprocesu, kura ietvaros šī gada maija beigās aizdomās par akcīzes preču pretlikumīgas tirdzniecības piesegšanu aizturēja kādu Valsts policijas (VP) likumsargu, portālu "Delfi" informēja IDB.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šis likumsargs ir VP Rīgas reģiona pārvaldes struktūrvienības vadoša amatpersona, kuras dienesta pienākumos savulaik ietilpa ar akcīzes nodokli apliekamu preču pretlikumīgas tirdzniecības apkarošana.

IDB pirmstiesas izmeklēšanas gaitā guva pierādījumus tam, ka likumsargs ar kādas bijušās VP amatpersonas starpniecību ilgstošā laika periodā pēc pieprasīšanas regulāri saņēma kukuļus no privātpersonām, kuras pretlikumīgi tirgoja akcīzes preces, kā arī no privātpersonām, lai to pārstāvētie uzņēmumi netiktu pakļauti policijas pārbaudēm. Pirmstiesas izmeklēšanā tika noskaidrots, ka iepriekš minētās privātpersonas VP amatpersonai ar bijušās VP amatpersonas starpniecību kopumā kukulī nodevušas materiālus labumus vairāk nekā 8000 eiro vērtībā.

Vienlaikus IDB, veicot izmeklēšanas darbības, policista un bijušās VP amatpersonas lietošanā esošajās telpās atrada un izņēma nelikumīgus alkoholiskos dzērienus lielā apmērā. Papildus tam, pie bijušās VP amatpersonas tika atrasts un izņemts neatļauti glabāts šaujamierocis ar munīciju, kā arī stratēģiskas nozīmes prece, kuras glabāšana un aprite ir aizliegta.

Saistībā ar iepriekš minētajām pretlikumīgajām darbībām, pret policistu un bijušo VP likumsargu rosināts uzsākt kriminālvajāšanu par Krimināllikuma 320. pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu – kukuļņemšanu, kā arī par Krimināllikuma 221.2 panta trešajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu – nelikumīga alkoholisko dzērienu glabāšana lielā apmērā. Vienlaikus pret bijušo VP amatpersonu rosināts uzsākt kriminālvajāšanu par 233. panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu – šaujamieroča un munīcijas glabāšana bez attiecīgās atļaujas, kā arī 237.1 panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu – stratēģiskas nozīmes preču aprites noteikumu pārkāpšana. Attiecībā pret četrām privātpersonām rosināts uzsākt kriminālvajāšanu par Krimināllikuma 323. pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu – kukuļdošanu, kā arī attiecībā pret divām no minētajām privātpersonām – par 221.6 pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma – tabakas izstrādājumu nelikumīga realizācija nelielā apmērā – izdarīšanu.

Krimināllikuma 320. pants kā sodu paredz brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, atņemot tiesības uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz diviem gadiem.

Savukārt šī paša likuma 221.2 trešā daļa kā sodu paredz brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.