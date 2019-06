Par izvairīšanos maksāt 181 700 eiro nodokļus piespriež reālu cietumsodu

Šā gada jūnija vidū Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa kādai personai piespriedusi reālu brīvības atņemšanu – cietumsodu uz vienu gadu – par izvairīšanos maksāt 181 720 eiro nodokļus, portāls "Delfi" uzzināja prokuratūrā.

Krimināllietā tika apsūdzētas divas personas.

Vienu personu tiesa atzina par vainīgu Krimināllikuma 218. panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā. Likums par izvairīšanos no nodokļu nomaksas vai par ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai samazināšanu, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij vai pašvaldībai lielā apmērā kā sodu paredz piemērot brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai piespiedu darbu, vai naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem.

Kā informēja prokuratūrā, persona sodīta ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu, atņemot tiesības veikt visu veidu komercdarbību uz trim gadiem.

Savukārt otra persona par iepriekšminētā nozieguma atbalstīšanu sodīta ar brīvības atņemšanu uz septiņiem mēnešiem nosacīti ar pārbaudes laiku, atņemot tiesības veikt visu veidu komercdarbību uz diviem gadiem, bez mantas konfiskācijas.

Spriedumu vēl var pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā.

Saskaņā ar apsūdzību viena persona ieguva kontroli pār kādu uzņēmumu, kas saistīts ar lauksaimniecības izejvielu produkcijas tirdzniecību. Prokuratūra paziņojumā presei uzņēmuma nosaukumu neatklāj.

Lai slēptu savu iesaistīšanos minētā uzņēmuma saimnieciskās darbības veikšanā, apsūdzētais piedāvāja savai paziņai kļūt par uzņēmuma vienīgo valdes locekli un īpašnieci un laika posmā no 2015. gada jūlija līdz decembrim uzņēmuma vārdā pats organizēja un veica reālu finansiāli – saimniecisko darbību.

To ar savu aktīvu darbību atbalstīja otrā apsūdzētā, parakstot dokumentus, nodrošinot piekļuvi uzņēmuma naudas līdzekļiem un maksāšanas līdzekļiem, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmai. Nolūkā izvairīties no PVN nomaksas apsūdzētais nodrošināja, ka uzņēmuma PVN deklarācijās VID EDS tika norādīti faktiski nenotikuši darījumi par it kā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, tādā veidā prettiesiski palielinot PVN priekšnodokļa apmēru un samazinot valsts budžetā maksājamo nodokli.

Tāpat viņš ar atbalstītājas palīdzību izvairījās arī no uzņēmuma ienākuma nodokļa nomaksas.

Kopsummā abu apsūdzēto darbību rezultātā valstij tika nodarīti 181 720 eiro zaudējumi