Par izvairīšanos no nodokļu nomaksas 230 000 eiro apmērā tiesās divas personas

Daugavpils prokuratūras prokurors tiesai nosūtījis krimināllietu, kurā divas personas apsūdzētas par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, radot valstij zaudējumus kopumā gandrīz 230 000 eiro apmērā, portāls "Delfi" uzzināja Ģenerālprokuratūrā.

Saskaņā ar lēmumu par lietas nodošanu tiesai abas apsūdzētās personas Daugavpilī organizējušas uzņēmuma izveidošanu un reģistrēšanu uz citas personas vārdu. 2014. gadā reģistrēts uzņēmums, kas nodarbojās ar pārtikas, dzērienu un tabakas vairumtirdzniecības starpnieku darbību un piena, piena produktu, olu un pārtikas un citu produktu vairumtirdzniecību.

Laika posmā no 2014. gada līdz 2016. gadam apsūdzētās personas bija patiesie īpašnieki un labuma guvēji uzņēmumā. Viņi sadalījuši pienākumus un, lai slēptu uzņēmuma tiešo preču piegādi no Eiropas Savienības dalībvalstu uzņēmumiem un gūtu fiskālās priekšrocības atskaitāmā PVN veidā, izveidojuši mākslīgu darījumu ķēdi.

Apsūdzētie VID radīja maldīgu priekšstatu par PVN deklarācijās un nodokļu rēķinos norādīto darījumu esamību. Abi apsūdzētie PVN deklarācijās nepamatoti palielināja priekšnodokļa atskaitījumus pavisam kopā 227 870 eiro apmērā, informēja prokuratūrā.

Viena no personām apsūdzēta arī par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu 16 800 eiro apmērā, mainot noziedzīgi iegūtu līdzekļu piederību, norādot nepatiesas ziņas par finanšu līdzekļu izcelsmi, mainot noziedzīgi iegūto finanšu līdzekļu atrašanās vietu un pārvēršot noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļus citās vērtībās, nolūkā maskēt līdzekļu noziedzīgo izcelsmi.

Kopā krimināllietā personas apsūdzētas pēc Krimināllikuma 218. panta 2. daļas, tostarp viena persona arī pēc Krimināllikuma 195. panta 1. daļas.

Par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai par ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai samazināšanu, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij vai pašvaldībai lielā apmērā, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem.

Savukārt par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas legalizēšanu likums paredz sodu - brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Lieta nodota izskatīšanai Daugavpils tiesai.