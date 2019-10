Pēc atteikuma stāties dzimumattiecībās vīrietis pret draudzenes roku nodzēš cigareti

15. oktobrī neilgi pēc pusnakts, pulksten 00.34, Rīgas pašvaldības policisti devušies izsaukumā uz kādu dzīvokli, kur norisinājās vardarbīgs ģimenes konflikts, portāls "Delfi" uzzināja pašvaldības policijā.

Izsaucēja notikuma vietā likumsargiem pastāstīja, ka dzīvesbiedrs mājās pārradies alkohola reibumā. Sieviete atteikusies ar viņu stāties dzimumattiecībās, jo tajā pašā istabā netālu nolikti gulēt bērni.

Pēc atteikuma vīrietis savai dzīvesbiedrei vairākas reizes iekniebis tā, ka palikuši zilumi, bet vēlāk viņš uz sievietes rokas nodzēsis cigareti. Pārrunu laikā sieviete likumsargiem parādījusi savas rokas un kājas, uz tām bija redzami gan pamatīgi zilumi no kniebšanas, gan arī apsārtums, kas radies no cigaretes nodzēšanas.

Visu notiekošo redzējuši arī abi bērni. Vecākais no viņiem, kas bija no tēva iepriekšējām attiecībām, apstiprināja, ka tētis bijis vardarbīgs pret pamāti.

Savukārt manāmi iereibušais vīrietis policistu klātbūtnē uzvedies mierīgi un noliedzis, ka būtu kniebis savai dzīvesbiedrei. Arī cigareti viņš teicās neesot dzēsis pret sievietes roku – tā vienkārši esot izslīdējusi no viņa pirkstiem un netīšām piezemējusies uz draudzenes rokas.

Izvērtējot situāciju, policisti vairākkārt aicināja cietušo rakstīt pieteikumu par varmākas nošķiršanu no ģimenes, taču sieviete no šīs iespējas atteicās. Tāpat policisti izskaidrojuši, ka par miesas bojājumu nodarīšanu ir iespējams sākt administratīvo lietvedību un nozīmēt tiesu medicīnas ekspertīzi, taču diemžēl arī no šīs iespējas sieviete atteikusies, informē policijā.

Izsaucēja skaidrojusi, ka dzīvesbiedru uz ielas neatstāšot, tāpēc atļaušot viņam palikt dzīvoklī līdz rītam. Savukārt no rīta izlemšot, ko darīt tālāk. Sieviete atkārtoti piekodināta apdomāt savu lēmumu, jo bez cietušā piekrišanas likumsargi nevar turpināt procesuālās darbībās. Sieviete savu lēmumu nav mainījusi.

Lai arī sieviete atteicās no varmākas nošķiršanas iespējas un tiesu medicīnas ekspertīzes, policisti dzīvoklī konstatējuši, ka tēvs bērnu klātbūtnē ir smēķējis. Vīrietis skaidrojis, ka smēķējot tikai virtuvē, taču dzīvokļa nelielās platības dēļ tabakas dūmi bijuši jūtami arī istabā, kurā bērni gulēja. Tādēļ lietas materiāli par fizisku un emocionālu vardarbību pret bērniem, kas izpaudās kā dzīvesbiedres fiziska ietekmēšana bērniem redzot un smēķēšana bērnu klātbūtnē, pārsūtīti RPP Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas darbiniekiem tēva atbildības izvērtēšanai.

Pašvaldības policijā uzsver, ka vardarbība pret sievieti ir uz dzimumu balstīta vardarbīga rīcība, kuras rezultātā rodas vai var rasties fizisks, seksuāls vai garīgs kaitējums vai ciešanas sievietei. Vardarbība sevī ietver arī draudus rīkoties vardarbīgi, piespiedu darbības vai patvaļīgu brīvības atņemšanu. Turklāt vienalga, vai šādas darbības notikušas sabiedriskajā vai privātajā dzīvē - abejādi tās traktējamas kā vardarbība.

Lai arī par seksuālu vardarbību ģimenē tiek runāts daudz retāk - arī šāda vardarbības forma pastāv, uzsver pašvaldības policijā. Neatkarīgi no vardarbības formas likumsargi pēc cietušā lūguma ir tiesīgi varmāku nošķirt uz laiku līdz astoņām dienām, kā arī noteikt tuvošanās aizliegumu.

Pārkāpjot iepriekš minētos ierobežojumus, persona saucama pie kriminālatbildības.