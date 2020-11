Pēdējās divās diennaktīs ugunsgrēkos bojā gājuši divi cilvēki

Aizvadītajās divās diennaktīs no 17. novembra līdz 19. novembra rītam Latvijā dzēsti 39 ugunsgrēki, kuros bojā gājuši divi cilvēki, portāls "Delfi" uzzināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Kopā aizvadītajā diennaktī VUGD saņemti 88 izsaukumi, no kuriem 39 bija uz glābšanas darbiem, 39 uz ugunsgrēku dzēšanu, bet desmit izsaukumi bija maldinoši.

19. novembra rītā pulksten 4.47 tika saņemts izsaukums uz Tirzas pagastu Gulbenes novadā, kur deg šķeldošanai paredzēta zaru kaudze 300 kvadrātmetru platībā. Pulksten 6.18 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika lokalizēts un patlaban turpinās tā dzēšanas darbi.

Savukārt pulksten 4.51 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Jēkabpilī, kur daudzdzīvokļu ēkā dega dzīvokļa durvis un sadzīves mantas desmit kvadrātmetru platībā. No piedūmotās ēkas tika evakuēti trīs cilvēki un izglābti vēl deviņi cilvēki, no kuriem viens bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Ugunsgrēkā gāja bojā viens cilvēks. Pulksten 7.32 ugunsgrēks tika likvidēts. Nevienā no ēkas dzīvokļiem nebija uzstādīti dūmu detektori.

Savukārt vakar pulksten 12.04 VUGD saņēma izsaukumu uz Bauskas novada Mežotnes pagastu, kur dega garāžu komplekss 150 kvadrātmetru platībā. Pulksten 15.39 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.

Turpretim pulksten18.53 tika saņemts izsaukums uz Krustpils novadu, kur trīsstāvu dzīvojamās mājas dzīvoklī dega sadzīves mantas un televizors kopumā trīs kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās bija evakuējušies četri cilvēki, ugunsdzēsēji glābēji no piedūmotām telpām izveda vēl trīs cilvēkus. Uz degošā dzīvokļa ārdurvju sliekšņa tika atrasts cilvēks, kurš bija cietis un tika nodots NMPD mediķiem. Pulksten 20.02 ugunsgrēks tika likvidēts. Dzīvoklī, kur bija izcēlusies ugunsnelaime, dūmu detektors nebija uzstādīts.

Pulksten 8.30 VUGD saņēma izsaukumu Rīgā, kur trīsstāvu dzīvojamās mājas dzīvoklī dega sadzīves mantas uz galda virsma viena kvadrātmetra platībā. Ugunsgrēkā cieta cilvēks, kurš tika nodota NMPD mediķiem. Pulksten 8.45 ugunsgrēks tika likvidēts. Dzīvoklī dūmu detektors nebija uzstādīts.

Vakar Preiļu novadā ugunsdzēsēji glābēji no dīķa izcēla bojāgājušu cilvēku un nodeva Valsts policijas darbiniekiem.

Trešdienas rītā pulksten 6 VUGD saņēma izsaukumu Madonas novadā, kur daudzdzīvokļu ēkā dega dīvāns un skapis četru kvadrātmetru platībā. Ugunsdzēsēji glābēji no piedūmotās ēkas iznesa cilvēku, kuram NMPD mediķi konstatēja nāvi. Pulksten 7.34 ugunsgrēks tika likvidēts.

Otrdien pulksten 18.25 tika saņemts izsaukums Rīgā, kur deviņstāvu dzīvojamās mājas dzīvoklī dega sadzīves mantas piecu kvadrātmetru platībā. No piedūmotā dzīvokļa izglābti divi cilvēki, no kuriem viens bija cietis un tika nodots NMPD mediķiem. Pulksten 19.48 ugunsgrēks tika likvidēts. Dūmu detektors dzīvoklī, kur notika degšana, nebija uzstādīts.

VUGD uzsvēra, ka dūmu detektori nevienā no mājokļiem, kur notika ugunsnelaimes, nebija uzstādīti.