Pērn par 2,2% mazāk noziegumu; pieaugusi nepilngadīgo noziedzība

Noziedzīgu nodarījumu skaits 2018. gadā, salīdzinot ar 2017. gadu, samazinājies par 2,2%, tomēr statistika liecina, ka tajā pašā laikā pieaudzis to noziegumu skaits, kurus veikušas nepilngadīgas personas, trešdien preses konferencē žurnālistiem sacīja Valsts policijas (VP) priekšnieks Ints Ķuzis.

Ķuzis uzsvēra, ka kopējais noziegumu skaits samazinās, jo "Latvijā kopumā dzīvot ir droši". Pēdējo desmit gadu laikā noziedzība ir samazinājusies vairāk nekā par 30%, un pašlaik dzīvojam vēsturiski zemākajā noziedzīgo nodarījumu posmā, norādīja policijas šefs.

Kopumā 2018. gadā ir reģistrēti 43 260 noziedzīgi nodarījumi, kas ir par 2,2% mazāk nekā aizpērn. Savukārt, salīdzinot noziedzīgu nodarījumu skaitu uz 10 000 iedzīvotājiem ilgākā laika posmā, policijas statistika liecina, ka 2006. gadā tie bija 282,2 noziedzīgi nodarījumi, 2017. gadā – 229,1 noziegumi, bet 2018. gadā – 225,3.

Analizējot dažādus noziegumu veidus, Ķuzis sacīja, ka kriminālpārkāpumu skaits valstī kopumā ir pieaudzis par 205, turklāt pērn ir bijis arī par 118 sevišķi smagiem noziegumiem vairāk nekā 2017. gadā. Viņš minēja, ka VP izmeklē 93,4% no kopējā noziedzīgo nodarījumu skaita valstī.

Pērn būtiski samazinājies zādzību skaits, tostarp datortehnikas, transportlīdzekļu un zādzību no mājokļiem skaits.

Savukārt par 12% pieaudzis narkotisko vielu lietošanas un tirdzniecības apjoms, 2017. gadā 22 personas mirušas no pārdozēšanas, bet pērn jau 28. "Cīnīties ar šo sērgu vajag kā no pieprasījuma, tā no piedāvājuma līmeņa," uzsvēra Ķuzis.

Populārākā narkotika ir marihuāna, bet, atšķirībā no pagājušā gada, otro vietu ir ieņēmuši psihotropie medikamenti. Valsts policija ir pret marihuānas legalizāciju un šajā jautājumā nav gatavi piekāpties. "Mēs vienīgi esam devuši savu piekrišanu, ka atsevišķos gadījumos to varētu iekļaut kā medikamentu," komentēja Ķuzis.

Vardarbība ir viena no būtiskākajām problēmām valstī, diemžēl pagājušogad ir par piecām slepkavībām vairāk nekā iepriekš, uzsvēra policijas priekšnieks. Pamatā ir tie sadzīviskie strīdi, alkohols, senas neatrisinātas problēmas vai momentā izveidojies strīds, piemēram, kad naži "iet pa gaisu". VP rada bažas, ka naži tiek izmantoti arvien vairāk savstarpējo attiecību kārtošanā.

Policijas statistika liecina, ka 60% cietušo no vardarbības gada laikā cieš atkārtoti.

Pērn reģistrētas divas pasūtījuma slepkavības, liecina policijas apkopotā statistika.

Ir pieaudzis arī nepilngadīgo noziegumu izdarījušo skaits – pērn tas palielinājies par 103. Visvairāk noziedzīgu nodarīju nepilngadīgās personas veic pret īpašumu un citas personas veselību, kā arī saistībā ar apreibinošām vielām.

Tikumības un dzimumneaizskaramības pārkāpšanas pret bērniem ir pieaugusi par 77 gadījumiem, salīdzinot ar iepriekšējā gada statistiku. Tā liecina, ka bērni visbiežāk cieš no vardarbības mājās, nedaudz mazāk – pilsētvidē.

Pašā 2019. gada Valsts policijas prioritāšu augšgalā ir "Moneyval" ziņojuma rekomendāciju izpilde, tad seko izmeklēšanas kvalitātes celšana, ceļu satiksmes drošības, redzamības un reaģēšanas uzlabošana, strukturālā reforma. Tuvāko divu gadu laikā arī plānota Valsts policijas darba reformēšana, informēja Ķuzis.

VP veiktās aptaujas rezultāti par uzticēšanos policijai liecina, ka pērn uzticības līmenis policijai sasniedzis augstāko vēsturisko rādītāju – 67%.