Policija aizdomās par sievietes slepkavību Bolderājā aizturējusi divus vīriešus

Šā gada 29. maijā Valsts policijas amatpersonas par 1984. gadā dzimušas sievietes slepkavību Bolderājā īsi pēc notikušā aizturēja iespējamos vainīgos – 1967. un 1971. gadā dzimušus vīriešus, portāls "Delfi" uzzināja Valsts policijā (VP)

Otrdien, 31. maijā, 1967. gadā dzimušajam vīrietim tiesa piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu, bet 1971. gadā dzimušajam vīrietim piemēroja ar brīvības atņemšanu nesaistītu drošības līdzekli. Abi aizturētie vīrieši iepriekš nav nonākuši policijas redzeslokā un nav bijuši sodīti.

Kārtības sargi skaidroja, ka svētdien, 29. maijā, ap pulksten 20.35 VP tika saņemts izsaukums uz kādu adresi Rīgā, Bolderājas mikrorajonā, kur kādas mājas kāpņutelpā atrasts sievietes līķis ar vairākām durtām brūcēm krūškurvī un kājā. Uz notikuma vietu nekavējoties izbrauca VP Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Kurzemes iecirkņa amatpersonas, VP RRP Kriminālpolicijas pārvaldes 1. biroja 1. nodaļas amatpersonas, kā arī Valsts policijas Speciālo uzdevumu bataljona darbinieki.

Par 1984. gadā dzimušās sievietes slepkavību tika uzsākts kriminālprocess. Savukārt VP Speciālo uzdevumu bataljona darbinieki uzreiz pēc notikušā, tās pašas dienas vakarā aizturēja iespējamos vainīgos – 1967. un 1971. gadā dzimušus vīriešus.

Pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka šā gada 29. maijā dienas laikā kāda kompānija – divi vīrieši un viena sieviete lietoja alkoholiskos dzērienus pie upes Bolderājā. Kad sāka līt lietus, kompānija devās uz dzīvokli pie viena no vīriešiem, kur turpināja lietot alkoholu. Kādā brīdi starp sievieti un vienu no vīriešiem sākās verbāls konflikts, kas pārauga vardarbībā, proti, vīrietis ar kājām sāka spārdīt sievieti, sperot vairākas reizes pa galvu. Pēc kāda brīža, kad abi vīrieši bija aizmiguši, sieviete izlavījās no dzīvokļa un devās pie savas paziņas, kurai izstāstīja par notikušo. Otra sieviete nolēma iet skaidroties pie vīrieša, kurš nodarīja miesas bojājumus viņas paziņai, kā rezultātā atkārtoti izcēlās konflikts un minēta sieviete tika nogalināta. Pēc slepkavības izdarīšanas vīrieši iznesa sievietes līķi kāpņutelpā. Jāpiemin, ka policija saņēma izsaukumu tikai tad, kad jau bija izdarīts sevišķi smags noziegums.

Kriminālprocess ir kvalificēts pēc Krimināllikuma 116. pantā paredzēta noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmēm – par citas personas tīšu prettiesisku nonāvēšanu (slepkavība) un pēc Krimināllikuma 313. panta otrajā daļā paredzēta noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmēm (iepriekš neapsolīta slēpšana). Par slepkavību paredzēts sods – mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz divdesmit gadiem un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem. Savukārt par Krimināllikuma 313. panta otrajā daļā paredzēta noziedzīga nodarījuma izdarīšanu ir paredzēts sods – brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods.