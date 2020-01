Policija brīdina par šifrējošo izspiedējvīrusu uzbrukumiem

neatvērt e-pasta ziņojumus no nepazīstamiem sūtītājiem vai nepazīstamus e-pasta pielikumus. Daudzi vīrusi ir pievienoti e-pasta ziņojumiem vai pielikumos un izplatās tiklīdz tiek atvērts e-pasta ziņojuma pielikums. Saņemot aizdomīga izskata, satura, valodas e-pastus, nekādā gadījumā nevajadzētu vērt vaļā tajos norādīto saiti vai pielikumu, bet gan pārliecināties par sūtītāja leģitimitāti. Šādos gadījumos labāk izmantot alternatīvos saziņas līdzekļus – mobilos sakarus, faksus, fiksētas telefona līnijas. Taču der atcerēties, ka vīrusa sūtītājs ne vienmēr ir svešinieks. Piemēram, vīrusa "Emotet" gadījumā, tam nokļūstot upura iekārtā, vīruss mēģina pavairoties, izveidojot e-pasta adrešu sarakstu, ar ko inficētā datora lietotājs ir iepriekš sarakstījies, un izsūtot katram no šiem lietotājiem e-pastu ar inficētu pielikumu. Šādā veidā inficēto e-pastu saņēmēji redz e-pastu no kāda pazīstama cilvēka vai organizācijas, ar ko viņi tiešām iepriekš sarakstījušies, līdz ar to ir lielāka varbūtība, ka pielikums tiks atvērts;