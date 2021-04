Rīgas reģionā viltus brokeri un biržu pārstāvji no iedzīvotājiem izkrāpuši aptuveni 200 000 eiro

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldē šogad reģistrēti vairāki notikumi, kad noziedznieki uzdodoties par brokeriem vai biržu pārstāvjiem no iedzīvotājiem izkrāpuši vairāk nekā 200 000 eiro.

No 1.janvāra līdz 11.aprīlim Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldē ir reģistrēti 78 notikumi, kas saistīti ar krāpšanām vai krāpšanu mēģinājumiem, tādējādi aicinot investēt naudu biržās, vai izņemt ieguldīto naudu no investīciju platformām. Sākotnēji reģistrētie zaudējumi veido vairāk nekā 200 000 eiro, informēja Valsts policija.

Policija jau iepriekš ziņoja, ka, piemēram, 5. martā Rīgas Kurzemes iecirknī saņemts iesniegums no kādas iedzīvotājas, no kuras bankas konta izkrāpti 26 358 eiro. Cietusī bija saņēmusi zvanu no krievu valodā runājoša vīrieša, kurš uzdevies par brokeri un piedāvājis nopelnīt kriptovalūtu "Bitcoin".

Sākumā sievietei likts biržā ieguldīt 100 eiro, pēc tam viņai pieprasīts pieslēgties savai internetbankai, tādējādi izvilinot viņas bankas piekļuves datus un vēlāk izkrāpjot no bankas konta pārējo naudu.

Policijā sākts kriminālprocess.

Policija atgādina būt uzmanīgiem un nekādā gadījumā svešiniekiem neatklāt savu bankas kontu pieejas datus. Tāpat atgādinām, ka ne banku, ne valsts iestāžu darbinieki nekad neprasīs atklāt šādu informāciju. Tas, ka telefonsarunas laikā uzrādās Latvijas telefona numurs vai pat valsts iestādes nosaukums, nenozīmē, ka zvana tiešām no Latvijas.