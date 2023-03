Rosina apsūdzēt vīrieti par paziņas slepkavības mēģinājumu

Valsts policija rosinājusi prokuratūrai kādu vīrieti apsūdzēt par paziņas slepkavības mēģinājumu, informēja policija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pērn 25. decembrī Olaines iecirkņa darbinieki saņēma informāciju no kādas Zemgales ielas daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājas par to, ka, iespējams, vienā no mājas dzīvokļiem kādai personai tiek nodarīti miesas bojājumi.

Likumsargi ieradās notikuma vietā un izsaucējas norādītajā dzīvoklī sastapa četrus vīriešus alkohola reibumā, vienam no viņiem bija redzami miesas bojājumi.

Policija noskaidroja, ka kopīgas alkohola lietošanas laikā starp diviem savā starpā pazīstamiem vīriešiem izcēlās konflikts, kura laikā viens no viņiem iedūra otram ar nazi kaklā un rokā ar mērķi viņu noslepkavot.

Uz notikuma vietu tika izsaukti mediķi, kuri nogādāja cietušo vīrieti medicīnas iestādē, savukārt iespējamais vainīgais tika aizturēts.

Par aizdomās turēto slepkavības mēģinājuma izdarīšanā atzīts 1974. gadā dzimis vīrietis, kurš jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā. Vīrietim kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums.