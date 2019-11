Trešdien Saldū ceļu satiksmes negadījumā gājis bojā elektroskūtera vadītājs, informēja Valsts policijas (VP) Kurzemes reģiona pārvaldes pārstāve Madara Šeršņova.

Trešdien ap plkst.14 policijā saņemta informācija par to, ka Saldū uz autoceļa Ventspils-Kuldīga-Saldus ir noticis ceļu satiksmes negadījums. Policisti konstatēja, ka negadījumā ir iesaistīta automašīna "Fiat", kuru vadīja 1972.gadā dzimis vīrietis, kā arī elektroskūteris, ko vadījis 1980.gadā dzimis vīrietis.

Sadursmes rezultātā no gūtajām traumām mira elektroskūtera vadītājs. VP par notikušo ir sākts kriminālprocess un tiek skaidroti precīzi negadījuma apstākļi, norādīja Šeršņova.

LNT raidījums "Degpunktā" vēsta, ka skrejriteņa vadītājs trešdien ap pulksten 14 braucis virzienā no Saldus un Kuldīgu. Kad vīrietis tuvojies "Saldus ceļinieka" uzņēmuma teritorijai, no stāvlaukuma izbraucis kāds iestādes darbinieks, vadot ceļu remontdarbu furgonu "Fiat". Abi transportlīdzekļi spēcīgi sadūrušies. Viens no uzņēmuma kolēģiem izdzirdēja troksni un skrēja uz notikuma vietu, kur atradis guļošo vīrieti.