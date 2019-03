Sešas personas tiesās par kontrabandas cigarešu ievešanu Latvijā

Krāslavas rajona prokuratūras prokurore februāra beigās tiesai nosūtījusi krimināllietu, kurā sešas personas sauktas pie kriminālatbildības par 120 000 kontrabandas cigarešu ievešanu Latvijā no Baltkrievijas, apejot muitas kontroli, portāls "Delfi" uzzināja Ģenerālprokuratūrā.

Saskaņā ar apsūdzību 2018. gada augusta vakarā visi seši apsūdzētie ar nolūku veikt nelikumīgu cigarešu pārvietošanu no Baltkrievijas uz Latviju ieradās pie Baltkrievijas – Latvijas robežas, Upmaliešu ciemā. Viens no apsūdzētajiem palika netālu no cigarešu pārvietošanas vietas, Upmaliešu ciema apkaimē, lai nepieciešamības gadījumā ar rācijas starpniecību brīdinātu pārējos par iespējamo Valsts robežsardzes ierašanos. Savukārt pārējie pieci pārņēma no Baltkrievijas teritorijā esošām personām pasniegtās kastes ar cigaretēm.

Minētās cigaretes apsūdzētie ar speciāli pielāgotām siksnām pārnesa aptuveni 250 metrus pa Latvijas muitas teritoriju, līdz tos aizturēja robežsargi.

Kopsummā Latvijas muitas teritorijā ienestas 120 000 "Premjer" markas cigaretes, kuru kopējā preces vērtība ir 19 770 eiro un tas ir ievērojams apmērs. Ar kontrabandas preču ievešanu valstij nodarīts zaudējums nenomaksāto nodokļu veidā 18 250 eiro.

Apsūdzētie saukti pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 190. panta 2. daļas. Par kontrabandu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu, naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.