Spēkā stājas mūža ieslodzījums diviem vīriešiem par spīdzināšanu un nogalināšanu

Augstākās tiesas (Senāta) Krimināllietu departaments šodien atstāja negrozītu Zemgales apgabaltiesas spriedumu, ar kuru divi apsūdzētie krimināllietā par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Rēzeknes nodaļas darbinieces nolaupīšanu un nogalināšanu sodīti ar mūža ieslodzījumu, bet trešais lietā apsūdzētais sodīts ar brīvības atņemšanu uz 15 gadiem, pavēstīja Senāta Baiba Kataja.

Viņa atzīmēja, ka no apsūdzētajiem solidāri par labu cietušajam noteikta 20 000 eiro morālā kaitējuma kompensācija. Apsūdzētie atzīti par vainīgiem slepkavībā organizētā grupā, kas izdarīta ar sevišķu cietsirdību un saistīta ar laupīšanu – izdarīšanā.

Senāts lietu kasācijas kārtībā izskatīja atkārtoti un atzina, ka apelācijas instances tiesa pareizi noteikusi lietas iztiesāšanas robežas pēc iepriekšējā apelācijas instances tiesas sprieduma atcelšanas Augstākajā tiesā.

Apsūdzētajiem apsūdzība celta par personas nolaupīšanu, zādzību un slepkavību vainu pastiprinošos apstākļos, bet vēlāk tā grozīta uz smagāku – par personas nolaupīšanu, zādzību un slepkavību sevišķi pastiprinošos apstākļos, ja to izdarījusi organizēta grupa.

Apsūdzētie VID darbinieci nolaupījuši, kad viņa devusies mājās no darba. Zinot sievietes ikdienas maršrutu no darba uz mājām, viņi to pēc darbadienas beigām sagaidījuši, iegrūduši automašīnā un aizveduši uz mežu, kur piesējuši pie koka un spīdzinājuši, lai viņa pateiktu, kur glabājas viņas manta un naudas līdzekļi, bet pēc tam sievieti nogalinājuši. Netālu no koka jau iepriekš bijusi izrakta bedre, kur nogalinātā sieviete aprakta.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Latgales apgabaltiesa 2013. gada 8. februārī apsūdzētos atzina par vainīgiem personas nolaupīšanā, spīdzināšanā un nolaupīšanā, pie tam divi no apsūdzētajiem jau iepriekš izdarījuši personas nolaupīšanu.

Divi no apsūdzētajiem sodīti ar mūža ieslodzījumu, trešais ar 17 gadiem brīvības atņemšanas. Visiem kā papildsods noteikta mantas konfiskācija. Tāpat tiesa noteica piedzīt no visiem apsūdzētajiem solidāri par labu cietušajam 71 143 eiro morālā kaitējuma kompensāciju.

Izskatot lietu apelācijas kārtībā, Latgales apgabaltiesa 2016. gada 22. aprīlī diviem no apsūdzētajiem atstāja negrozītu mūža ieslodzījumu bez mantas konfiskācijas, bet trešajam apsūdzētajam noteica brīvības atņemšanu uz 15 gadiem arī bez mantas konfiskācijas. No apsūdzētajiem solidāri par labu cietušajam tiesa noteica piedzīt 20 000 eiro morālā kaitējuma kompensāciju.