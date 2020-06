Svētdien no ūdenstilpēm izcelti divi bojāgājušie

Svētdien no ūdenstilpēm izcelti divi bojāgājuši cilvēki, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.

Viens cilvēks noslīcis Rīgā, peldoties Daugavā, bet otrs – Mārupē.

Kopumā glābēji saņēmuši 42 izsaukumus. No tiem 23 bijuši glābšanas darbi, turklāt tajos trīs cilvēki izglābti. Tostarp vakar izglābti divi uz ūdens esoši cilvēki. Jēkabpilī ūdenstilpē bija apgāzusies laiva un glābēju palīdzība bija nepieciešama diviem laivotājiem.

Dzēsti arī 11 ugunsgrēki, no tiem pieci Rīgā, viens kādā citā pilsētā un pieci novados.

Dienestā gan norādīja, ka kopumā aizvadītā diennakts VUGD aizritējusi mierīgi – netika reģistrēti nozīmīgi ugunsgrēki un citi glābšanas darbi.

Arī diennakti iepriekš no ūdenstilpēm izcelti divi noslīkuši cilvēki – viens no Daugavas Līvānos, bet otrs no Bolderājas karjera.