Izpildot akcionāru sapulces lēmumu, AS "Olainfarm" valde ir cēlusi prasību tiesā pret bijušajiem AS "Olainfarm" valdes locekļiem. Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2021. gada 12. aprīļa lēmumu ir ierosināta civillieta. AS "Olainfarm" prasība celta pret bijušajiem valdes locekļiem, kuri piedalījušies līguma slēgšanā ar "Banestar Management Limited", nodarot zaudējumus 26 067 760,05 eiro apmērā, portālam "Delfi" pavēstīja uzņēmumā.

Uzņēmumā norādīja, ka "Olainfarm" valde 2019. gada aprīlī padziļināti iepazinās ar uzņēmuma saimniecisko darbību un noslēgtajiem līgumiem. Tā konstatēja mārketinga ārpakalpojuma darījumus ar Kiprā reģistrētu uzņēmumu "Banestar Management Limited", kas raisīja šaubas par to iespējami fiktīvo darījumu raksturu, saimniecisko lietderību un pamatotību. Arī līgumu summas neatbilda saņemtajam pakalpojumu apjomam, kā arī mārketinga aktivitātēm nebija atbilstoši apliecinoši dokumenti.

Sākumā sadarbība ar uzņēmumu tika apturēta, pēc tam pārtraukta un par konstatēto uzņēmums vērsās Valsts policijā, kas ierosināja kriminālprocesu, atzīstot AS "Olainfarm" par cietušo. Aizdomīgie darījumi veikti no 2017. gada 2. janvāra līdz 2019. gada 4. aprīlim.

Lai pārliecinātos par iepriekšējās augstākā līmeņa vadības īstenoto saimniecisko darbību un veikto maksājumu par mārketinga pakalpojumu pamatotību Kipras uzņēmumam, 2019. gada aprīlī pēc krimināllietas procesa virzītāja pieprasījuma AS "Olainfarm" piesaistīja neatkarīgu, starptautisku revidentu. 2019. gada augustā saņemtajā revidenta ziņojumā norādīts, ka padziļinātajā izpētē tika gūts apstiprinājums – darījuma rezultātā, iespējams, nodarīti zaudējumi AS "Olainfarm" lielā apmērā.

Kā liecina AS "Olainfarm" iesniegtais pārskats "Nasdaq Riga", pagājušajā gadā grupas apgrozījums sasniedza 122 miljonus eiro, kas ir par 11% mazāk nekā iepriekšējā gadā, savukārt 2019. gadā uzņēmuma neto apgrozījums sasniedza 137,2 miljonus eiro (dati pārskatā koriģēti).