Tiesai nodod lietu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu 20 000 eiro apmērā Daugavpilī

Daugavpils prokuratūras prokurors tiesai nosūtījis krimināllietu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, kas ar viltu tiks izkrāpti no bankas konta Īrijā. Persona apsūdzēta par 20 000 eiro legalizēšanu, portāls "Delfi" uzzināja prokuratūrā.

Saskaņā ar apsūdzību 2014. gada septembrī vīrietis ar izmeklēšanā nenoskaidrotām personām kopīgi vienojās legalizēt noziedzīgi iegūtus naudas līdzekļus, kas ar viltu tiks izkrāpti no bankas konta Īrijā.

Apsūdzētais piekrita tam, ka noziedzīgi iegūtie līdzekļi tiks ieskaitīti viņa kontos, no kuriem viņš tos nekavējoties izņems skaidrā naudā un nodos nenoskaidrotām personām, saņemot par to atlīdzību.

Viņš atvēra divus kontus AS "Citadele banka" un to datus nodeva tālāk, lai attālināti organizētu un kontrolētu noziedzīgi iegūto līdzekļu ieskaitīšanu.

Apsūdzētā kontā tika veikts nelikumīgs naudas pārskaitījums 20 000 eiro apmērā. Viņš no konta izņēma 7800 eiro. AS "Citadele banka" saņēma ziņas no Īrijas bankas par līdzekļu nelegālo izcelsmi un pieņēma lēmumu atturēties no atlikušo finanšu līdzekļu debeta operācijām abos kontos.

Persona apsūdzēta pēc Krimināllikuma 195. panta trešās daļas un Krimināllikuma 193.1 panta pirmajā daļā.

Lieta nodota Daugavpils tiesai.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.