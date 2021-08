Tiesai nodota lieta par 'Piejūras' iespējamajiem pārkāpumiem atkritumu apsaimniekošanā

Daudznozaru specializētās prokuratūras prokurors tiesai nosūtīja krimināllietu pret trīs vīriešiem par to, ka viņi pārkāpa atkritumu apsaimniekošanas noteikumus, radot būtisku kaitējumu dabas videi, portāls "Delfi" uzzināja Ģenerālprokuratūrā. Portāls "Delfi" noskaidroja, ka apsūdzētie ir saistīti ar SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra"".

Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai kāds uzņēmums, kura pamatdarbības veids ir atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana, laika periodā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. martam, veicot atkritumu apsaimniekošanu poligonā, pārkāpa atkritumu apsaimniekošanas noteikumus, proti, apglabāja tur dažāda veida atkritumus virs noteiktajiem limitiem. Dabas videi tika radīts kaitējums 4 296 243 eiro apmērā.

Turklāt uzņēmums neveica pilna apjoma dabas resursu nodokļa aprēķinu un apmaksu atbilstoši faktiskajām darbībām ar atkritumiem minētajā poligonā, tādējādi izvairoties no dabas resursu nodokļa samaksas 532 858,14 eiro apmērā.

Vienai personai celta apsūdzība pēc Krimināllikuma 99. panta otrās daļas un 218. panta otrās daļas, otrai personai celta apsūdzība pēc Krimināllikuma 99. panta otrās daļas, 20. panta ceturtās daļas un 218. panta otrās daļas, bet trešajai personai – pēc Krimināllikuma 20. panta ceturtās daļas un 218. panta otrās daļas. Tāpat ir uzsākts process par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu SIA.

Proti, personas apsūdzētas par radioaktīvo vielu vai citu jonizējošā starojuma avotu, bīstamo bioloģisko, bakterioloģisko, toksisko, ķīmisko vielu vai maisījumu vai citu bīstamu vielu vai materiālu, preparātu vai vīrusu ražošanas, iegādes, pārvietošanas, uzglabāšanas, apstrādes vai lietošanas noteikumu pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums dabas videi, cilvēku veselībai, mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm. Tāpat vīriešiem uzrādīta apsūdzība par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai par ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai samazināšanu, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij vai pašvaldībai lielā apmērā.

Likums par šādiem pārkāpumiem paredz līdz četriem gadiem ilgu cietumsodu.

Lieta izskatīšanai nodota Kurzemes rajona tiesai (Talsos). Patlaban vēl nav nozīmēts lietas skatīšanas datums.

"Lursoft" informācija liecina, ka "Piejūra" šobrīd pieder Talsu novada pašvaldībai, Tukuma novada pašvaldībai, kā arī Jūrmalas pilsētas domei. 2020. gadā uzņēmums strādāja 4 088 333 eiro lielu apgrozījumu un 331 244 eiro lielu peļņu. Salīdzinoši ar 2019. gadu uzņēmuma apgrozījums audzis par 15%, bet peļņa par 8%.

Kopš 2019. gada uzņēmumā ir tikai viena amatpersona — Ēriks Zaporožecs.

Jau vēstīts, ka 2020. gada martā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests diennakti dzēsa degošus atkritumus "Piejūras" atkritumu pārkraušanas, šķirošanas stacijas teritorijā Dienvidu ielā 1, Tukumā.

Kopumā angārā dega atkritumi 15 kvadrātmetru platībā un laukumā – presēti atkritumi 2000 kvadrātmetru platībā.

Tā paša gada augustā Valsts vides dienests (VVD) presei paziņoja, ka, izmantojot tiešsaistes videonovērošanas kameru ierakstus, VVD izdevies pārliecināties, ka pavasarī ugunsgrēka skartā "Piejūra" noglabāšanai nodevusi vairāk atkritumu nekā apgalvojusi, tādējādi tā nevarēs izvairīties dabas resursu nodokļa nomaksas vairāk nekā 15 000 eiro apmērā.

2019. gadā "Piejūras" valde – valdes priekšsēdētāja Indra Rassone, kā arī valdes locekļi Āboltiņš un Raimonds Bērziņš – zaudēja kapitāla daļu turētāju uzticību un tika atsaukti pilnā sastāvā.