Ukrainas publicētajā Krievijas spiegu sarakstā iekļautie cilvēki viesojušies arī Latvijā

Ņemot vērā Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes publicēto sarakstu ar 620 Eiropā strādājošiem Krievijas Federālā Drošības dienesta darbinieku vārdiem, Latviju 2017. un 2018. gadā EDSO Vīnes dokumenta inspekcijas vizīšu ietvaros apmeklēja divi šajā spiegu sarakstā iekļautie izlūkdienesta darbinieki, portālu "Delfi" informēja Aizsardzības ministrijā (AM).

Viens no tiem ir Ruslans Annenkovs (bildē pa kreisi), kurš EDSO Vīnes dokumenta inspekcijas vizītes ietvaros Latvijā ieradās kā Krievijas Federācijas bruņoto spēku apakšpulkvedis un uzturējās šeit no 2018. gada 20. līdz 23. novembrim. Savukārt otrs ir Deniss Gorlačovs, kurš arī Latvijā ieradās EDSO Vīnes dokumenta inspekcijas vizītes ietvaros kā Krievijas Federācijas bruņoto spēku apakšpulkvedis no 2017. gada 7. līdz 10. novembrim.

Krievijas Federācijas inspekciju intereses objekti EDSO inspekcijas vizīšu laikā ierasti ir Gaisa spēku aviācijas bāze Lielvārdē un Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde Ādažos, kur izvietota NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupa Latvijā.

EDSO Vīnes dokuments kalpo kā instruments, ar kura palīdzību var skaidrot un detalizēti informēt pārējās EDSO dalībvalstis par militārajām aktivitātēm un ar tām saistītajiem nodomiem, klāsta AM.

Uzņemot vizītēs inspekcijas grupas, EDSO dalībvalstis demonstrē atvērtību un apņemšanos pildīt starptautiskās saistības saskaņā ar Vīnes dokumentu, kas paredz ikgadēju brīvprātīgu militārās informācijas apmaiņu, novērtējuma un inspekcijas vizītes starp EDSO dalībvalstīm.

Kā informē ministrijā, uzņemošās valsts uzdevums ir parādīt inspekcijas grupai, ka inspekcijas rajonā nenotiek militārās aktivitātes par kurām citas dalībvalstis būtu jāinformē, vai arī jāielūdz uz šo aktivitāšu novērošanu. Uzņemošās valsts mērķis ir parādīt, ka militārās darbības ir aizsardzības rakstura, netiek radīti draudi kaimiņvalstu un reģiona drošībai, atbilstoši EDSO Vīnes dokumenta garam, kā arī atbilstoši uzticēšanās un drošības veicināšanas pasākumiem.

Atbilstoši EDSO kvotām Latvijai ir jāuzņem viena novērtējuma vizīte un trīs bruņojuma kontroles inspekcijas gadā. Analoģiski arī Latvija veic bruņojuma kontroles inspekcijas un novērtējuma vizītes pārējās EDSO dalībvalstīs.

EDSO Vīnes dokumentā inspekcijas vizītes netiek uztvertas kā spiegošanas aktivitātes, taču tas nenozīmē, ka Krievijas virsniekiem netiek dots šāds uzdevums.

Inspekcijas grupu, kas parasti ir četru cilvēku sastāvā, pavada eskorta grupa, kuras uzdevums ir ne tikai atbildēt par inspekcijas grupas drošību, bet arī nodrošināt, ka inspekcijas grupa neveic Vīnes dokumentā neparedzētās vai aizliegtās darbības, tajā skaitā spiegošanu. Inspekcijas grupai tiek nodrošināta fiziska piekļuve objektiem inspekcijas rajonā, par kuriem grupu vecākie ir vienojušies, kā arī helikoptera vai lidmašīnas novērošanas lidojums.

Vīnes dokumenta inspekcijas netiek veiktas miera laika vienību un formāciju izvietojumos, arī ne infrastruktūras objektos ar ierobežotu pieejamību pat tad, ja šī infrastruktūra atrodas inspekcijas rajonā.