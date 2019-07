Ventspilī aizdomās par zādzību no auto aiztur vīrieti

Maija beigās aizdomās par zādzību no transportlīdzekļa aizturēts 1999. gadā dzimis vīrietis. Viņš no automašīnas “Volkswagen Caravelle” nozadzis maku, un jau iepriekš bija nonācis Valsts policijas redzeslokā un ticis sodīts par mantiska rakstura noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, portāls “Delfi” uzzināja Valsts policijā.

Vīrietim piemērots drošības līdzeklis apcietinājums, kā arī tiek pārbaudīta viņa iespējama saistība ar citām zādzībām no transportlīdzekļiem Ventspilī.

Analizējot notikums par zādzībām no transportlīdzekļiem Ventspils apkārtnē šā gada pirmajā pusgadā, redzams, ka zādzības galvenokārt notikušas no automašīnām, kuras nebija aizslēgtas vai arī to logi palikuši atvērti, skaidro policijā. Laikā no 1. janvāra līdz 30. jūnijam Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ventspils iecirknī reģistrētas 20 zādzības no transportlīdzekļiem, 19 zādzības notikušas Ventspils pilsētā, savukārt viena Ventspils novada Tārgales pagastā. Ventspils pilsētā astoņos gadījumos zādzības izdarītas Ventas kreisajā krastā, visas zādzības koncentrējās pilsētas ziemeļaustrumu pusē, savukārt sešos gadījumos – Ventas labajā krastā, Pārventā, kur konstatētas sešas zādzības Talsu, Celtnieku, Siguldas un Tārgales ielā.

Visvairāk zādzības izdarītas maijā – kopā astoņas. Pa trim zādzībām izdarītas janvārī un februārī, savukārt aprīlī un jūnijā – divas zādzības, taču martā izdarīta viena zādzība no transportlīdzekļa. 17 gadījumos zādzības izdarītas no vieglajiem transportlīdzekļiem, savukārt trijos gadījumos no mikroautobusiem.

Analizējot notikumus, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ventspils iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks Gatis Belovs atklāj, ka automašīnu īpašnieki atsevišķos gadījumos nebija nodrošinājuši savus transportlīdzekļus pret zādzībām, proti, zagļi varējuši brīvi piekļūt salonā esošajām mantām. "Redzams, ka 11 zādzības no transportlīdzekļiem izdarītas no to salona brīdī, kad nav aizslēgtas transportlīdzekļa durvis, bagāžas nodalījums vai nav aizvērti transportlīdzekļa logi, sešas zādzības izdarītas no transportlīdzekļu ārpuses, divas – izsitot logu stiklu, savukārt vienā gadījumā, atlaužot transportlīdzekļa bagāžas nodalījumu," skaidro Belovs.

Šā gada sešos mēnešos konstatēts, ka no transportlīdzekļiem nozagtas audiomagnetolas, naudasmaki ar dokumentiem, mobilie telefoni, numurzīmes, dārza tehnika un citas materiālās vērtības.

Belovs aicina automašīnas neatstāt tumšās un neapgaismotās, nomaļās vietās, vienmēr aizvērt transportlīdzekļa logus un durvis, pat atstājot to bez uzraudzības uz īsu brīdi, transportlīdzekļa salonā neatstāt redzamus vērtīgus priekšmetus, tāpat dažādus sīkumus, kas varētu piesaistīt zagļu uzmanību, kā arī iesaka transportlīdzekļiem uzstādīt signalizāciju.