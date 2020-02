Ventspilī autovadītājs bez tiesībām bēg no policijas

Pirmdien, 10. februārī, pēc pakaļdzīšanās Valsts policija apturējusi kādu automašīnu un aizturējusi tās autovadītāju, kuram likumā paredzētajā kārtībā nebija iegūtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības, un no viņa bija jūtama alkohola smaka. Policijā sākts kriminālprocess un administratīvā lietvedība.

Valsts policijā portālu "Delfi" informēja, ka pirmdien, 10. februārī, ap pulksten 23 Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas Satiksmes uzraudzības amatpersonas Ventspilī, Kurzemes ielā, ievērojušas automašīnu, kura pārvietojusies bez iedegtiem gaismas lukturiem. Likumsargi lēmuši automašīnu apturēt. Automašīna tika stādināta no brauktuves malas, policistam norādot ar zizli, ka vadītājam jāapstājas stāvvietā. Policijā uzsver, ka žests apstāties bijis redzams un nepārprotams, taču vadītājs tuvojies ar nemainīgu braukšanas ātrumu, tāpēc policists, pagājis uz brauktuves vidusdaļu, vairākkārt norādījis vadītājam, lai tas apstājas stāvvietā.

Transportlīdzekļa vadītājs samazinājis braukšanas ātrumu un stājies malā, taču tad, kad policists bija gandrīz jau piegājis pie automašīnas, tās vadītājs strauji uzsācis kustību. Policists aizskrējis līdz dienesta automašīnai un sācis pakaļdzīšanos, ieslēdzot bākugunis. G. F. Stendera ielā likumsargi ar dienesta transportlīdzekli vīrietim daļēji aizšķērsojuši ceļu, lai viņš nevarētu turpināt kustību uz priekšu. Pieejot pie apturētās automašīnas, policisti redzējuši, ka tās vadītājs cenšas uzsākt kustību atpakaļgaitā, tāpēc izņemtas aizdedzes atslēgas.

Likumsargi izteikuši prasību vīrietim izkāpt no automašīnas, taču viņš uz to nav reaģējis. Tāpēc vīrietis no automašīnas izvilkts un ievietots dienesta transportlīdzeklī. No vīrieša bijusi jūtama alkohola smaka, tāpēc likumsargi vēlējušies veikt alkohola pārbaudi, bet vadītājs no tās atteicies. Automašīnas "Volvo" vadītājs, 1989. gadā dzimis vīrietis, nogādāts medicīnas iestādē alkohola ekspertīzes veikšanai, taču arī no tās viņš atteicies.

Likumsargi noskaidrojuši, ka vīrietim nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesības. Valsts policijā par notikušo sākts kriminālprocess, savukārt par nepakļaušanos Valsts policijas darbinieku likumīgām prasībām sākta administratīvā lietvedība.