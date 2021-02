VID lūdz apsūdzēt četrus pārtikas tirgoņus – PVN izkrāpējus un legalizētājus

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde šā gada februārī Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajai prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīja kriminālprocesu pret četrām personām par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, portāls “Delfi” uzzināja VID.

Pirmstiesas izmeklēšanā noskaidrots, ka organizēta personu grupa 2018.-2019. gadā izvairījās no vairāk nekā 145 000 eiro nodokļu nomaksas un šos noziedzīgi iegūtos līdzekļus legalizēja.

Shēmas "klients" (uzņēmums) savos grāmatvedības dokumentos uzrādīja un pievienotās vērtības nodokļa deklarācijās iekļāva faktiski nenotikušus iegādes darījumus, tādējādi izvairoties no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas lielā apmērā.

Lai slēptu noziedzīgo nodarījumu ar mērķi veikt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, tika veikti pārskaitījumi par faktiski nenotikušiem darījumiem, radot šķietamību, ka tiek veikti norēķini starp darījumos iesaistītām pusēm. Noziedzīgā shēma tika realizēta pārtikas produktu vairumtirdzniecībā.

Kriminālprocesa ietvaros uzsākts process par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskajai personai.

Mantisko jautājumu nodrošināšanai arestēti iesaistīto uzņēmumu finanšu līdzekļi norēķinu kontos – aptuveni 48 000 eiro, kas sākotnēji tika iesaldēti, pamatojoties uz Finanšu izlūkošanas dienesta izdotajiem rīkojumiem.

Izmeklēšanas laikā arī tika arestēta noteikts arests nekustamajam īpašumam, kura tirgus vērtība ir aptuveni 140 000 eiro, kas reģistrēts uz iesaistītās personas radinieka vārda

Kriminālprocess 2021. gada februārī nosūtīts kriminālvajāšanas uzsākšanai pēc Krimināllikuma 218. panta 3. daļas un 195. panta 3. daļas.

Krimināllikums par izvairīšanos no nodokļu nomaksas kā sodu paredz piemērot brīvības atņemšanu uz laiku līdz 10 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem, bet par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā kā sods paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz 12 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Kriminālvajāšanu lūgts uzsākt pret četrām personām.

VID atzīmē, ka saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19. pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.