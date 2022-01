VID lūdz sākt kriminālvajāšanu par aplokšņu algu izmaksu ēdināšanas uzņēmumā

Valsts ieņēmumu dienests (VID) šā gada janvārī Nodokļu un muitas lietu prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīja kriminālprocesu pret trīs personām par grāmatvedības uzskaitē neuzrādītas darba samaksas izmaksu un izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā, portālu "Delfi" informēja dienestā.

Pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka uzņēmums, kurš nodarbojās ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, saimnieciskās darbības laikā no 2016. gada novembra līdz 2018. gada aprīlim grāmatvedības reģistros nav uzrādījis darba algas pilnā apmērā.

Neuzrādīto un neaprēķināto darba samaksu ir neoficiāli izmaksājis uzņēmumā strādājošiem darbiniekiem – vairāk nekā 29 000 eiro.

Uzņēmums nodokļu administrācijai sniedza nepatiesu informāciju saturošus dokumentus par darba samaksu, tādējādi nenomaksājot iedzīvotāju ienākuma nodokli un neveicot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vairāk nekā 22 000 eiro. Tāpat tika noskaidrots, ka uzņēmums laika posmā no 2018. gada janvāra līdz 2019. gada martam nenomaksāja likumos noteiktā termiņā nodokļu maksājumus vairāk nekā 45 000 eiro.

Kopējais valsts budžetam nodarītais kaitējums ir vairāk nekā 67 000 eiro.

Kriminālprocess 2022. gada janvārī nosūtīts kriminālvajāšanas uzsākšanai pēc noziedzīga nodarījuma pazīmēm, kas paredzēti Krimināllikuma 217.1 pantā un 218. panta otrajā daļā par darba samaksas noteikumu pārkāpšanu un izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Kriminālvajāšanu lūgts uzsākt pret trim ar šo uzņēmumu saistītām personām – īpašnieku, menedžeri un faktisko uzņēmuma vadītāju.

Krimināllikuma 217.1 pants kā sodu paredz brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu un atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz trim gadiem.

Savukārt par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai par ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai samazināšanu, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij vai pašvaldībai lielā apmērā, Krimināllikuma 218. panta otrā daļa paredz sodu ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem.