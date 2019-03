Viļakā sieviete nozog pensionārei naudu un tiek aizturēta

7. martā Valsts policija (VP) saņēma izsaukumu saistībā ar zādzību, kas bija notikusi Viļakā. Notikuma vietā nekavējoties izbrauca VP Balvu iecirkņa policisti, kuri noskaidrojot notikuma apstākļus, ierosināja kriminālprocesu un uzsāka operatīvus ļaundara meklēšanas pasākumus. Tika aizturēta sieviete, kura kādai sirmgalvei no kabatas bija nozagusi maku ar naudu, portālu "Delfi" informēja VP.

Ceturtdien ap pulksten 13.18, ierodoties notikuma vietā, likumsargi noskaidroja, ka gados veca kundze bija no bankomāta izņēmusi naudu, lai dotos iepirkties uz kādu tirdzniecības objektu, taču viņai pēkšņi bija palicis slikti. Lai atvilktu elpu, 1938. gadā dzimusi pensionāre bija apsēdusies uz soliņa, kur pie viņas piesēdās kāda sieviete. Izmantojot to, ka kundze nejutās labi, sieviete no viņas mēteļa kabatas bija nozagusi maku ar visu tikko noņemto naudu.

Nomierinot kundzi un apskatot videonovērošanas kameru ierakstus, policisti noskaidroja iespējamo vainīgo personu, un tajā pašā dienā, ierodoties kādas 1960. gadā dzimušās sievietes dzīvesvietā, atguva nozagto maku. Iespējamā vainīgā persona nebija paspējusi nozagto naudu iztērēt, un jau vakarā nauda un maks tika atgriezti tā likumīgajai īpašniecei.

Pašlaik likumsargi turpina izmeklēšanu, savukārt aizturētajai par minēto noziedzīgo nodarījumu draud kriminālatbildība. Krimināllikuma 180. pants paredz par šādu noziegumu sodu – brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.