Viltus pareģei par dārglietu un naudas izkrāpšanu piespriež reālu brīvības atņemšanu

Rēzeknes tiesa piespriedusi trīs gadus ilgu cietumsodu kādai sievietei, kura notiesāta par naudas un dārglietu izkrāpšanu, izliekoties par gaišreģi un solot nosūtīt upuru dārglietas "Pečoras mūkiem", lai tie vērtslietas "attīrītu", lasāms publiski pieejamajā anonimizētajā tiesas spriedumā.

"Latvijas Avīze" iepriekš ziņoja, ka notiesātā ir 26 gadus vecā rēzekniete Almaza Čubreviča.

Spriedumā skaidrots, ka notiesātā, apzinoties, ka cietusī ir viegli ietekmējama, mantkārīgā nolūkā izmantoja viņas personības iezīmes un vecuma nevarību, lai ar maldiem un viltu iegūtu viņas naudas līdzekļus un zeltlietas.

Spriedumā norādīts, ka viltvārde pērn jūlijā kādai sievietei stādījās priekšā kā "Oksana" un maldināja cietušo par to, ka viņai esot uzlikts "nāves lāsts", kā arī psiholoģiski pārliecināja cietušo, ka "Oksana" to var noņemt ar "aizrunātā ūdens palīdzību". Pēc tam, kad viņai izdevās cietušo pārliecināt, sieviete uzsāka "rituālu", liekot cietušajai skatīties viņai acīs un uz papīra lapas ar sadedzinātu pelnu nospiedumiem atainoja zīmes triju krustu veidā, apgalvojot cietušajai, ka tās simbolizē "trīs nāves". Tāpat "Oksana" atainoja naudas summas ciparu formā, kas tika pieprasītas no cietušās, lai atpirktos no "nāve lāsta" un "apburtības".

Savukārt mēnesi vēlāk sieviete pārliecināja cietušo, ka viņai piederošās zeltlietas ir jāatbrīvo no "apburtības", kas panākams, nosūtot tās "Pečoras mūkiem", kuri tās 31 dienas laikā "attīrīs"ar lūgšanu palīdzību. Tādējādi no cietušās tika izkrāpti zelta gredzeni, kā arī zelta zobu protēzes.

Čubreviča jeb "Oksana" arī pārliecināja cietušo, ka viņai iepriekš neatdotā nauda sadegs. Izmantojot cietušās vecuma īpatnības un psiholoģisko stāvokli, "Oksana" slepus nomainīja cietušās guļamistabā esoša polietilēna iepakojuma ar naudu saturu un cietušās maldināšanai ievietoja tajā pelnus. Tādējādi sieviete iebaidīja cietušo ar savām "spējām" un izkrāpa naudu vēl 2000 eiro apmērā.

Turpmāk Čubreviča pa telefonu arī tīši maldināja cietušo, ka viņai nepieciešama nauda - 700 eiro - "Pečoras mūķenes" mājupceļa apmaksai.

Kopumā "Oksana" no cietušās divu mēnešu laikā izkrāpa naudu un dārglietas 10 000 eiro apmērā.

Tiesas spriedumā arī norādīts, ka sieviete tiesāta par vēl vienu noziedzīgu epizodi, kurā kādu citu cietušo pārliecināja, ka viņai un viņas tuviniekiem arī ir uzlikts "lāsts", kuru var noņemt ar "aizrunātā ūdens" palīdzību. Tāpat "Oksana" veica maldu rituālu ar dvielī ievīstītu olu. Ar mērķi psiholoģiski ietekmēt cietušo, pēc olas saspiešanas daļās Čubreviča norādīja, ka tās atliekas apzīmē zārku un 12 sveces, tādējādi iebaidot cietušo.

Arī šajā epizodē "Oksana" pārliecināja cietušo, ka viņas nauda varētu sadegt, un tādējādi to izkrāpa. Šajā epizodē notiesātajai izdevās izkrāpt 525 eiro.

Čubreviča arī notiesāta par svešu mantu piesavināšanos un svešu maksāšanas līdzekļu izmantošanu.

Rēzeknes tiesa Čubreviča piesprieda trīs gadus aiz restēm, taču šim sodam pieskaitīta arī citā kriminālprocesā piespriestā brīvības atņemšana, tādēļ sievietei kopumā ieslodzījumā nāksies pavadīt sešus gadus. Tāpat viņai arī piespriests atmaksāt nodarītos zaudējumus.

"Latvijas Avīze" iepriekš norādīja, ka diez vai apkrāptajiem ir cerības atgūt izkrāpto. Čubreviča tiesas sēdē vien noteikusi: "Kā tad es varu atgādāt no Pečoriem zeltlietas, ja esmu cietumā?"