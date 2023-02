Vīrietis ar cirvi no spēļu zāles Āgenskalnā nozog 3000 eiro

Pagājušajā nedēļā, naktī uz 19. februāri, Valsts policija (VP) saņēma informāciju no kādas spēļu zāles darbinieces Rīgā, Āgenskalnā, ka nezināms vīrietis, rokās turot cirvi, ienācis zālē, iesitis ar to apsargam un nolaupījis no atvilktnes vairāk nekā 3000 eiro, portāls "Delfi" uzzināja policijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Valsts policija (VP) nekavējoties reaģēja un uzsāka iespējamās vainīgā meklēšanu.

Drīz vien meklēšanas pasākumi vainagojās ar panākumiem un iespējamais vainīgais 53 gadus vecais vīrietis tika aizturēts Teikas mikrorajonā. Viņš jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā par laupīšanām.

Skaidrojot notikušo, vīrietis likumsargiem atzina, ka noziegumu izdarīja personīgu motīvu vadīts.

Policistiem izdevās atgūt lielāko daļu naudas, taču daļu nolaupītās naudas vīrietis paspēja iztērēt citās spēļu zālēs.

Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 176. panta pirmās daļas – par laupīšanu. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Cietušais spēļu zāles darbinieks pēc uzbrukuma šobrīd turpina ārstēties mājās, norāda policijā.

Otrdien, 21. februārī, aizturētajam vīrietim tiesa piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu.