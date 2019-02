Zeiļas lieta: Priesteris bijis viena upura 'gala pircējs'

Piektdien, 22. februārī, Valsts policijas Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes (ONAP) Cilvēku tirdzniecības un sutenerisma apkarošanas nodaļa ir nodevusi prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai kriminālprocesu, kurā par cilvēku tirdzniecību un seksuālu vardarbību pret divām personām, izmantojot to bezpalīdzības stāvokli, aizdomās tiek turēts Rēzeknes-Aglonas diecēzes priesteris Pāvels Zeiļa un divi citi vīrieši.

Jau ziņots, ka pērn Valsts policijas ONAP izmeklētāji saņēma informāciju no kādas nevalstiskās organizācijas, par to, ka vairāki vīrieši, iespējams, seksuāli izmantojuši kādu bezpalīdzības stāvoklī esošu pilngadīgu vīrieti ar garīgās attīstības traucējumiem. 2018. gada 13. augustā ONAP sāka kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 154.1 panta 2. daļas un Krimināllikuma 160. panta 5. daļas, kā arī pērnā gada augusta beigās Rīgā un Rēzeknē kopumā aizturēja trīs personas – 1945. gadā, 1955. gadā un 1958. gadā dzimušus vīriešus.

Toreiz portāls "Delfi", atsaucoties uz savā rīcībā esošu informāciju, ziņoja, ka lietā aizturēts un vēlāk apcietināts priesteris Zeiļa, bet otra lietā aizturētā persona ir nu jau bijušais sociālā aprūpes centra (SAC) "Rīga" filiāles aprūpētājs.

Kā norāda policijā, izmeklēšanā likumsargi ieguvuši informāciju, ka šajā lietā ir divi cietušie – kāds bezpalīdzības stāvoklī esošs pilngadīgs vīrietis ar garīgās attīstības traucējumiem, kurš pakļauts cilvēktirdzniecībai un seksuālai vardarbībai, kā arī vēl viens vīrietis, kurš cietis no seksuālās vardarbības un sākotnēji nozieguma izdarīšanas brīdī bijis nepilngadīgs.

Par aizdomās turētiem šajā kriminālprocesā atzītas trīs personas. 1955. gadā un 1958. gadā dzimušie vīrieši turēti aizdomās par seksuālu vardarbību, ja to izdarījusi personu grupa vai ja tas izdarīts ar nepilngadīgo.

Tāpat 1955. gadā dzimušais vīrietis tiek turēts aizdomās par cilvēktirdzniecību, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Abiem vīriešiem inkriminētas vairākas epizodes ilgstošā laika posmā no 2017. līdz 2018. gadam.

Savukārt 1945. gadā dzimušais vīrietis tiek turēts aizdomās par cilvēku tirdzniecību, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Viņam tiek inkriminētas divas epizodes.

Izmeklēšanas laikā gan Rīgā, gan Rēzeknē tika veiktas vairākas kratīšanas, kurās izņemti dažādi video un foto faili, kuros konstatēti pornogrāfiska rakstura materiāli. Kriminālprocesa ietvaros uzlikts arests naudai – vairāk nekā 20 tūkstošiem eiro un zelta monētām gandrīz 10 tūkstošu eiro vērtībā.

Policijā portālam "Delfi" norāda, ka kriminālprocesa ietvaros veiktas visas nepieciešamās izmeklēšanas darbības, lai nostiprinātu iegūto pierādījumu bāzi, tāpēc pieņemts lēmums par kriminālprocesa nodošanu Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai.

Patlaban 1955. gadā dzimušajam vīrietim joprojām piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.

Izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka persona mēģinājusi ietekmēt vienu no iesaistītajām personām un panākt sev labvēlīgas liecības.

Savukārt 1945. gadā un 1958. gada dzimušajiem vīriešiem piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi – drošības nauda un policijas uzraudzība.

Valsts policijas Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes Cilvēku tirdzniecības un sutenerisma apkarošanas nodaļas priekšnieks Armands Lubarts žurnālistiem komentēja, ka nule kā prokuratūrai nodotajā kriminālprocesā izmeklētājiem izdevies noskaidrot, ka no organizētā grupējuma cietis nevis viens cilvēks, bet gan divi. Otra persona cietusi no diviem vīriešiem - organizatora un vīrieša, kurš kopā ar viņu dzīvojis.

Vaicāts par spiedienu, kas izjusts no garīgās konfesijas pārstāvjiem un sabiedrības, Lubarts noteica, ka pie tā, ka plašu rezonansi ieguvušām lietām ir "blakusefekti", jau ir pierasts. "Bijām uz to gatavi. Ir sava veida imunitāte izstrādājusies darbiniekiem. Nepaļaujamies uz emocijām un darām savu darbus," komentēja nodaļas priekšnieks.

Uz jautājumu, kā krimināllietā aizdomās turētās personas atradušas savus upurus, Lubarts skaidroja, ka abos gadījumos veidi bijuši dažādi. Viens no cietušajiem atrasts paziņu lokā, bet otrs caur kādu sludinājumu, kurš ieskrāpēts sabiedriskā tualetē. Lūgts precizēt, kas tas par sludinājumu, Lubarts norādīja, ka tas bijis "neoficiāla veida sludinājums, ko pielieto netradicionālas orientācijas personas".

Darbības, kas veiktas ar cietušajiem, norisinājušās gan Rīgā, gan Rēzeknē. Savukārt vaicāts par priestera lomu noziedzīgajos nodarījumos, Lubarts atbildēja, ka garīgās konfesijas pārstāvis bija viena no upuriem gala pircējs. Attiecībā uz kratīšanās izņemtajiem video un fotomateriāliem Lubarts paskaidroja, ka tajos bijuši redzami cietušie, taču konkrēti šie materiāli nav saturējuši krimināli sodāmas darbības.Policija atgādina, ka par cilvēku tirdzniecību, ja tā izdarīta pret nepilngadīgo vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz 12 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Savukārt par seksuālu vardarbību – dzimumtieksmes apmierināšanu pretdabiskā veidā, kas saistīta ar iekļūšanu cilvēka ķermenī, ja to izdarījusi personu grupa vai ja tas izdarīts ar nepilngadīgo, personas var tikt sodītas ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 20 gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem gadiem.