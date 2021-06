Mazāk ir vairāk: Martas Šulces dabīgās un videi draudzīgās kosmētikas ražotne

Foto: kadrs no video

Marta ir rīdziniece, kas pirms astoņiem gadiem mīlestības dēļ pārcēlusies dzīvot uz Baldones lauku teritoriju. Pēc profesijas viņa ir farmaceite, strādā gan aptiekā, gan savā dabīgās kosmētikas uzņēmumā "Silmachy Remedies", bet viņas hobijs no darba brīvajā laikā ir mūzika.

Martas īpašā lieta ir dabīgās kosmētikas izgatavošana, kas turklāt tiek iepakota videi draudzīgos iepakojumos. "Savā ziņā viss, kas ir dabā, ir ķīmija – arī banāns ir ķīmija, jo sastāv no ķīmiskiem elementiem. Bet šis viss ir no dabīgām izejvielām. Ko tas nozīmē? Tas ir augu izcelsmes izejvielas. Piemēram, augu pulveri. Indijas ērkšķogas pulveris – to mēs liekas savās šampūnziepēs, kas stiprina matu saknes un piešķir matiem veselīgu izskatu," skaidro Marta.

Lielākā daļa "Silmachy Remedies" produktu ir iepakoti videi draudzīgā iepakojumā, un īpaši izceļams ir lūpu balzams. Parasti lūpu balzams ir iepildīts vai nu alumīnija trauciņos, vai plastmasas izstrādājumos, taču Martas uzņēmumā lūpu balzamu pilda eko kartona iepakojumā.

"Viņš izskatās ļoti līdzīgs kā plastmasa, bet viņu lieto mazliet citādāk – nevis skrūvējams, bet stumjams ārā no apakšas. Vienīgā problēma ir tāda, ka pēc tam viņu nevar iestumt atpakaļ. Līdz ar to viņš ir nedaudz neērtāk lietojams, bet, manuprāt, nedaudz neērtāka lietošana atsver to, ka pēc tevis nepaliek plastmasa," pauž Marta.

