Video: Eiropas trubadūri Jēkabpilī iepazīst molekulārās bioloģijas entuziastu Kārli Pleiko

Ik gadu 9. maijā visas Eiropas Savienības dalībvalstis svin Eiropas dienu jeb Eiropas dzimšanas dienu, un arī šis gads nav izņēmums. Tiesa, šogad eiropiešu kopības sajūta tiks piedzīvota citādā formātā – iedvesmojošā raidījumā "Eiropas trubadūri", kas viesosies septiņās Latvijas pilsētās un tiksies ar cilvēkiem, kuri ar savu darbu, vērtībām, mērķiem un sapņiem iedvesmo, atbalsta vietējos iedzīvotājus, nes sava novada un Latvijas vārdu Eiropā.

Trešajā sērijā raidījuma vadītāji Ance Strazda un Klāvs Mellis tiekas ar jēkabpilieti Kārli Pleiko – Latvijas Universitātes doktorantu molekulārās bioloģijas jomā. Interese par pasauli un to, kā lietas darbojas, ir pārmantota no vecākiem un ģimenes – Kārlim ir četri vecāki brāļi, kuri viņu iedvesmojuši ar saviem stāstiem par skolā apgūto, savukārt vecāki šķirojuši atkritumus vēl pirms Latvijā par to zināja plašāka sabiedrība.

Līdz ar to Kārlis jau ātri skaidri saprata savas intereses un jau skolas laikā piedalījās valsts bioloģijas un ķīmijas olimpiādēs, taču – kā saka pats – bijis par slinku, lai tiktu uz starptautiskajām. Vienīgais starptautiskais pasākums, kur skolas laikā jaunais zinātnieks piedalījies, bija tautas deju festivāls Beļģijā.

Sākotnēji Kārlis gribēja kļūt par farmaceitu, studēja Latvijas Universitātē un studiju ietvaros aizbrauca Erasmus apmaiņā uz Nīderlandi. Pēc atgriešanās viņš sāka strādāt farmācijas uzņēmumā un saprata, ka vēlas būt sākotnējās izpētes posmā. Lai varētu nodarboties ar pētniecību interesējošajā sfērā – ar ļaundabīgu nieru audzēju izpēti, Kārlis pats savāca nepieciešamos 7000 eiro – daļu iedeva farmācijas firma, kur viņš strādāja, piesaistīja caur studentu projektiem un pūļa finansēšanas kampaņā.

Ar savu darbu Kārlis dod pienesumu ne tikai Latvijas, bet visas ES un arīdzan pasaules zinātnei: "Zinātnē nav iespējams darboties lokāli, jo visi šie procesi, ko mēs pētām, darbojas gan šeit, gan Igaunijā, gan jebkurā citā pasaules valstī. Viņi ir nemainīgi," skaidro jaunais zinātnieks.

Ar savu sveicienu Eiropas dienā ar dziesmu "Izlaušanās" raidījuma izskaņā pievienojas arī mūziķis Mārcis Auziņš.

Vairāk par Eiropas trubadūru ceļojumu var uzzināt šeit.