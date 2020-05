Lai neļautu viltus ziņām sevi aptīt ap pirkstu, jāzina pāris knifiņu, ar kuru palīdzību varam atšķirt viltus ziņu no patiesas. Mēs radījām dažas viltus akcijas – plakātus – un devāmies rast padomu pie eksperta – Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes pasniedzējas Līvas Brices. Plakātus apzināti taisījām tādus, lai tie atgādinātu īstu iestāžu ziņoto, nevis tādus, kas uz sarkana fona un vairākām izsaukuma zīmēm, kas pamīšus sajaukušās ar jautājuma zīmēm, izkliegtu, ka nepieciešams atlaist Saeimu.



Pēdējo gadu laikā eksperte sociālo tīklu lietotāju vidū ir novērojusi tendenci masveidā dalīties ar "labdabīgām" ziņām, nepievēršot uzmanību to patiesumam. "Cilvēkiem patīk ideja par to, ka viņi ir spējīgi pozitīvi ietekmēt vidi. Daudzi tic, ka pozitīvas ziņas neatkarīgi no to patiesuma rada prieku – un tas savukārt parāda, ka pasaule kļūst labāka."



Apskatot stāsta autoru izveidotos plakātus (skatīt zemāk), Līva atzīst, ka pirmajā brīdī tie šķiet veiksmīgi izstrādāti un patiesi, tomēr, nedaudz vairāk pievēršot uzmanību plakātu saturam un elementiem, pamanāmas jau pirmās nepilnības.