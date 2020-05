Ar Ullu Milbretu vēl pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas tiekamies viņas kafejnīcā "Café M", kur patīkamā atmosfērā kafiju malko kāds pārītis un aiz letes rosās oficiante. Pirms pāris gadiem Ullas ikdiena ritēja rosīgās laboratorijās, kur viņa strādāja par neirozinātņu doktori, tomēr pēc darba Singapūrā atgriezās Latvijā un kļuva par vides aktīvisti, kā arī atvēra Baltijā pirmo "zero waste" kafejnīcu.



"Zero waste" dzīvesveidam viņa pievērsās Singapūrā, kur saskārās ar lielo gaisa piesārņojumu. Aptuveni tajā pašā laikā Ullai radās alerģija pret mazgāšanas līdzekli un pati saka apjaust, ka pārtika viņas sajūtās ož pēc antibiotikām. Cilvēku nodarījuma seku izjušanu uz savas ādas Ulla raksturo kā signālu, kas licis atmosties un saprast, ka viņa tā nevēlas dzīvot. Vien pāris dienu laikā viņa atbrīvojās no visām mājās nevajadzīgajiem produktiem un lietām, un pārgāja uz dabai draudzīgāku dzīvesveidu.