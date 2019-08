128 eiro par kopijām: NVD anulē ģimenes ārstes rēķinu un skaidro kārtību

Atkārtoti sastopoties ar šīm problēmām, pacientes ģimene nolēma, ka ir jāievieš mātes "medicīnas ābece". Jānorāda, ka e-veselības elektroniskajā sistēmā tiek ievadīti pacienta medicīnas dati tikai kopš sistēmas ieviešanas pēdējos gados, nevis vēsturiskie.

Antra sākotnēji mutiski lūgusi mātes ģimenes ārstei sagatavot medicīnas dokumentu kopijas, taču, kad pēc nedēļas tās nesaņēma, viņa šāgada 5. martā uzrakstīja iesniegumu ar šādu lūgumu.

Iesniegumus rakstīja mēnešiem

Kamēr Antra gaidīja mātes medicīnas vēstures un izrakstu kopija, kavēta tikusi arī 85 gadus vecās kundzes aprūpe. "Es atteicu endokrinologu, mammas speciālistu, es atteicu visu, ko es pieteicu, ko vairākus mēnešus gaidījām rindā. Jo man nebija izrakstu," sacīja meita.

Kopumā, lai saņemtu medicīnas dokumentus, Antra uzrakstījusi trīs iesniegumus 5., 25. martā un 27. maijā. Ģimenes ārste arī bija prasījusi pilnvaru, kurā atrunāta arī Vispārīgā datu aizsardzības regula. Atbildot ārstes prasībai, 19. martā pie notāra tika sagatavota pilnvara, tomēr arī pēc šīs ārstes prasības nodrošināšanas dokumentu saņemšana kavējās. Neredzot citas iespējas, 29. aprīlī Antra vērsās NVD un arī Veselības inspekcijā ar jautājumiem par dokumentu izsniegšanu.

Tiesa, pēc Antras lūguma saņemt medicīnisko dokumentu kopijas arī pat ģimenes ārste bija vērsusies NVD, lai uzzinātu, vai viņa drīkst izsniegt sensitīvu informāciju trešajai personai, skaidroja NVD pārstāve Jasenoviča. Dienests ārstei izskaidroja, ka Antrai ir nepieciešama pilnvara, kurā ir atrunāta Vispārīgā datu aizsardzības regula. Kad pacientes meita pilnvaru sagatavoja, ārste, pēc Antras teiktā, sastādīja rēķinu. Pēcāk NVD rēķinu anulēja, un 28. jūnijā kopijas ģimenes ārste nosūtīja bez maksas.

Portāls „Delfi" arī vairākkārt centās sazināties ar pašu ģimenes ārsti, lai uzklausītu viņas viedokli, tomēr viņa situāciju nekomentēja.

Kādēļ rēķins izrādījās nepamatots

NVD pārstāve Jasenoviča portālam "Delfi" apstiprināja, ka rēķins bijis nepamatots. Proti, pēc dienesta konstatētā šajā situācijā ārste ir kļūdījusies, un NVD ārstei ir izskaidrojis medicīnisko dokumentu kopiju izsniegšanas kārtību Pacientu tiesību likuma un Vispārīgās datu aizsardzības regulas kontekstā. "Konkrētajā gadījumā ģimenes ārste ir kļūdaini interpretējusi normatīvo regulējumu, balstoties tikai uz Pacientu tiesību likumu, bet neņemot vērā Vispārīgo datu aizsardzības regulu," stāstīja NVD pārstāve.

Proti, atbilstoši Pacientu tiesību likuma 9. panta pirmajai daļai, pacientam ir tiesības trīs darba dienu laikā no attiecīgā pieprasījuma iesniegšanas dienas saņemt izrakstus, norakstus un kopijas atbilstoši ārstniecības iestādē apstiprinātajam cenrādim, izņemot noteikto. Savukārt Vispārīgā datu aizsardzības regula paredz, ka pacients ir tiesīgs saņemt bez maksas visu informāciju, kas par viņu savākta ārstniecības iestādē, tai skaitā informāciju par to, kuras personas ir izmantojušas piekļuves tiesības šī pacienta datiem. Informācija ir izsniedzama bez maksas mēneša laikā no rakstiska pieprasījuma saņemšanas brīža.