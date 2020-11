2021. gada budžets galīgajā lasījumā – otrā diena. Video un teksta tiešraide

Otrdien, 24. novembrī, Saeima ttālinātā ārkārtas sēdē otrajā un galīgajā lasījumā turpina izskatīt nākamā gada valsts budžeta likumprojektu paketi, kas ietver kopumā 30 likumprojektus. Šī ir pirmā reize, kad Saeima darbu pie budžeta veic attālināti e-Saeimas platformā Covid-19 izplatības ierobežošanai noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ.

Pirmdien Saeima izskatīja daļu no nākamā gada budžeta likumprojektu paketes – tika izskatīti un apstiprināti deviņi likumprojekti, bet iesākts desmitais – "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā", ko turpinās skatīt otrdien.

Jūlija Stepaņenko saka, ka nevajag nemaz ST, lai saprastu netaisnību, ka ministru algas aug katru gadu, bet pabalstu minimālo slieksni pārskatīs tikai reizi trijos gados.

Evija Papule saka, ka šīs debates liek jautāt, kas Latvijā valda - Saeima vai valdība? Valdības sargāšana ietekmē Saeimas prestižu, saka deputāte.

Regīna Ločmele (S) atgādina, ka minimālais patēriņa grozs Latvijā nav ticis aprēķināts kopš 2012. gada.

Dana Reizniece-Ozola (ZZS) uzsver, ka ST ir lēmusi, ka likumdevējam - Saeimai - ir jālemj par minimālo sliekšņu pārskatīšanu, tāpēc nevar paļauties tikai uz to, ko piedāvā valdība.

Arī otrajā dienā debatē pagaidām tikai opozīcijas pārstāvji.

Tādu priekšlikumu - pārskatīt reizi gadā - iesnieguši vairāki opozīcijas pārstāvji.

Tomēr Dombrovskis norāda, ka valdība līdz galam nepilda ST sprieduma, jo tiesa arī lēmusi, ka minimālais pabalsts jāpārskata reizi gadā, tomēr tagad valdība rosina to darīt reizi trijos gados.

Deputāts Vjačeslavs Dombrovskis debatēs atgādina, ka visi likumprojekti paketē, kas paredz celt sociālo pabalstu sliekšņus, ir Satversmes tiesas sprieduma dēļ. Retorisks esot jautājums, vai valdība to darītu bez šī sprieduma, saka deputāts.

Saeima ķeras pie grozījumiem likumā “Par sociālo drošību”, kam iesniegti pieci priekšlikumi.

Ar 90 balsīm par Saeimas pieņemto grozījumu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā mērķis ir noteikt valsts sociālā pabalsta Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam un mirušā Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenei apmēru, ņemot vērā izmaiņas valsts sociālā nodrošinājuma pabalstā no 2021. gada 1. janvāra, kas nozīmē palielinājumu līdz 109 eiro. Lai nodrošinātu valsts sociālā pabalsta izmaksu jaunajā apmērā, ir nepieciešams veikt izmaiņas informācijas sistēmā, kam ir nepieciešams laiks. Līdz ar to likums paredz, ka no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. aprīlim valsts sociālā pabalstu piešķirs un izmaksās tādā apmērā, kā to noteica normatīvais regulējums līdz 2020. gada 31. decembrim, savukārt pārrēķinu un valsts sociālā pabalsta starpības izmaksu par periodu no 1. janvāra līdz 30. aprīlim VSAA nodrošinās līdz 2021. gada 1. jūnijam. Grozījumu spēkā stāšanās paredzēta 2021. gada 1. janvārī.

11.likumprojektam - grozījumiem Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā iesniegts viens opozīcijas priekšlikums, ko Saeima neatbalsta.

Pieņemti jau 10 no 30 budžeta paketes likumprojektiem.

Ar 84 balsīm par Saeimas pieņemtie “Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā” paredz svaigiem Latvijas dārzeņiem, augļiem un ogām vēl trīs gadus piemērot PVN samazināto likmi 5% apmērā. Grozījumu spēkā stāšanās paredzēta 2021. gada 1. janvārī.

Augļu koku izaudzēšana prasa vairākus gadus un stabilitāte ir vajadzīga, priekšlikumu pamato Dana Reizniece-Ozola (ZZS).

Skatot grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, ZZS frakcijas pārstāvji rosinājuši saglabāt uz beztermiņa laiku samazināto PVN augļiem, dārzeņiem un ogām. Koalīcija ir atbalstījusi šīs samazinātās likmes saglabāšanu vēl uz trim gadiem.

Paredzams, ka budžeta izskatīšana šonedēļ ilgs vairākas dienas, tomēr politiķi ir apņēmības pilni nestrādāt naktīs. Pirmdien darbs ritēja no 9 rītā līdz septiņiem vakarā.

Otrdien, 24. novembrī, Saeima turpina darbu pie 2021. gada budžeta likumprojektu paketes otrā un galīgā lasījuma.