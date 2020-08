Aglonā sākas Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki; tos pavadīs strikti ierobežojumi

No 11. līdz 15. augustam Aglonā norisināsies Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Ņemot vērā Covid-19 izplatību, svētku laikā būs jāievēro virkne drošības pasākumu, informēja Tieslietu ministrijā (TM).

Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētki sākas otrdien, 11. augustā, ar slimniekiem veltītu dienu. Ar pilnu Aglonas svētku programmu var iepazīties šeit.

Aglonas svētku laikā būs jāievēro virkne drošības pasākumu. No 11. līdz 13. augustam Aglonas bazilika teritorijā varēs atrasties ne vairāk par 400 personām, 4. augustā no pulksten 7 līdz 13.30 un 15. augustā no pulksten 7 līdz 10 – 500 personas un 14. augustā no pulksten 19 un 15. augustā no pulksten 12 – 3000 personas.

Sasniedzot maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, svētvietas teritorija vairs nebūs pieejama.

Apmeklētāju uzturēšanās Sakrālajā laukumā 14. augustā no pulksten 19 un 15. augustā no pulksten 12 tiks sadalīta sektoros, lai nodrošinātu distanci starp cilvēkiem.

TM vērš uzmanību, ka Svētku dievkalpojumos – 14. augustā pulksten 19 un 15. augustā pulksten 12 – būs tikai ar ielūgumiem.

Visa Aglonas bazilikas teritorija svētku laikā tiks norobežota, un to kontrolēs atbildīgo institūciju pārstāvji. Arī Svētavots būs norobežots un atradīsies daļēji ārpus svētkus norises teritorijas, nodrošinot piekļuvi tam gan no teritorijas iekšpuses, gan ārpuses.

Svētku apmeklētājiem ir jāievēro distance (vismaz 2 metri) un tie tik aicināti neveidot rindas, kā arī nedrūzmēties ārpus Aglonas bazilikas teritorijas, piemēram, stāvlaukumos un pie Sakrālā laukuma vārtiem.

Cilvēku plūsmas regulāciju gan pirms svētku dievkalpojumiem, gan to laikā un pēc dievkalpojumiem, kā arī sabiedriskās drošības un epidemioloģisko prasību ievērošanu un kontroli, sevišķi pastiprināti nodrošinās atbildīgo institūciju pārstāvji.

Covid-19 ierobežojošo pasākumu ietvaros autotransporta novietošanas iespējas Aglonas ciematā būs ierobežotas un situācijā, kad apmeklētāju skaits pārsniegs pieļaujamo skaitu, pastāvot epidemioloģiskajiem riskiem, var tikt liegta apstāšanās un stāvēšanas iespēja ciemata teritorijā.

Tāpat svētceļniekiem obligāti jāpiesaka naktsmītnes, jo tās tiks nodrošinātas tikai 500 cilvēkiem. Tie, kas Aglonā vēlēsies palikt pa nakti, tiek aicināti sazināties ar Aglonas Bazilikas draudzi par iespējām palikt Katoļu ģimnāzijas telpās.

Svētku laikā Aglonas svētvietas teritorijā nenotiks tirdzniecība un netiks piedāvāti ēdināšanas pakalpojumi.

Svētkos bazilikas teritorijā dežurēs mediķi. Palīdzība tiks sniegta pirmās palīdzības punktos dzeltenas krāsas mediķu teltī un Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu mašīnās.

Svētku laikā jābūt piesardzīgam uguns un ūdens tuvumā, jāizvēlas laikapstākļiem piemērots apģērbs. Tveicē no pārkaršanas un karstuma dūriena pasargās galvassega, kā arī regulāra padzeršanās, pirms vēl parādās slāpes.

Svētkos par savu veselību īpaši jādomā tiem, kuri slimo ar kādu hronisku saslimšanu (piemēram, sirds un asinsvadu saslimšanas) un jāievēro veselības stāvoklim atbilstošs režīms, kā arī jāņem līdzi sev nepieciešamie medikamenti. Ja saslimšanai raksturīgi samaņas traucējumi, kabatā jānēsā zīmīte, kurā norādīts vārds, uzvārds, saslimšana, kā arī piederīgā tālruņa numurs. Kritiskā situācijā šī informācija mediķiem atvieglo palīdzības sniegšanu.

Svētkus translēs arī plašsaziņas līdzekļi, tāpēc iedzīvotāji tiek aicināti tos vērot attālināti.

Ikviens, kuram ir elpceļu infekcijas slimības simptomi vai kurš šaubās par savu veselības stāvokli, ir aicināts palikt mājās un piedalīties dievkalpojumos attālināti, tādējādi rūpējoties par sevi un citiem.

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) atgādina pirms došanās uz publisku pasākumu, lejupielādēt savā viedtālrunī lietotni "Apturi Covid", palīdzot epidemiologiem ierobežot vīrusa izplatību un pašam būt informētam par iespējamo saskari ar saslimušo.

Ja parādās elpceļu infekcijas pazīmes, jālieto mutes un deguna aizsegs, jo pastāv citu cilvēku inficēšanās risks. Šādos gadījumos iedzīvotāji tiek aicināti vērsties pie medicīniskās palīdzības sniedzējiem.

Tāpat SPKC atgādina, ka personas, kam apstiprināta Covid-19 infekcija un noteikta izolācija, Covid-19 kontaktpersonas, kam ir pienākums ievērot mājas karantīnu, un personas, kurām ārvalstu ceļojuma dēļ ir jāievēro pašizolācija, nedrīkst apmeklēt Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku pasākumus.

Vissvētākās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki ir vieni no gada lielākajiem Marijai veltītajiem svētkiem. Tradicionāli Latvijā šie reliģiskie svētki visplašāk tiek svinēti Aglonas bazilikā, kurp katru gadu kājām dodas svētceļnieku grupas no Latvijas un citām valstīm.

Dievmātes debesīs uzņemšanas svētki ir vissenākie Jaunavai Marijai veltītie svētki. Austrumu baznīcā šos svētkus svinēja jau ap 450. gadu, bet Francijā tie tika svinēti jau 6. gadsimtā. Latvijas teritorijā šo tradīciju aizsāka dominikāņu mūku ordenis, kas 1700. gadā uzbūvēja tagadējās Aglonas bazilikas priekšteci – koka dievnamu – un sāka īpašā veidā godināt dievmāti.

Aglonas bazilika jau sen kļuvusi par vienu no nozīmīgākajām svētvietām ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Aglonā pulcējas garīgā ceļa meklējumos esoši cilvēki no daudzām pasaules valstīm.

Šie svētki katru gadu pulcē tūkstošiem katoļu un citu konfesiju ticīgo. Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki atzīti par valsts nozīmes pasākumu, kam tiek piešķirti līdzekļi arī no valsts budžeta.