'Aicinājums nepulcēties, mums ir alternatīva' – Kariņš par 11. un 18. novembra atzīmēšanu

"Man ir aicinājums nepulcēties un nedoties uz krastmalu. Mums ir alternatīva," tā Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) otrdien, 10. novembrī, preses konferencē pēc valdības sēdes izteicās par divu svētku dienu atzīmēšanu novembrī – Lāčplēša dienu 11. novembrī un Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienu 18. novembrī.

"Savā mājas logā mēs varam uzmanīgi iedegt sveci, šādā veidā ar gaismu logos dabūt kopības sajūtu bez tā, ka mēs apdraudam sevi un citus sabiedrības locekļus. Šis ir tas gads, kad nepulcēties un atzīmēt mājās ar gaismu savas mājas logā," sacīja Ministru prezidents.

Preses konferencē atbildot uz žurnālistu jautājumu par bīstamību, ka cilvēki Lāčplēša dienā tomēr pulcēsies uz svecīšu likšanu krastmalā Rīgā, Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs sacīja, ka cilvēku pulcēšanās, protams, ir saistīta ar papildu riskiem.

Tomēr viens risku mazināšanas fiziskais aspekts ir tas, kas tas notiek ārtelpā un kas mazina vīrusa koncentrāciju gaisā un iespēju to ieelpot. "Noteikti mēs neieteiktu apmeklēt šādu pasākumu cilvēkiem, kuriem Covid-19 infekcija var izraisīt smagu saslimšanu – gados vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām. Tie riski šādos apstākļos tomēr varētu dominēt pār lēmumu piedalīties šādos pasākumos," teica Perevoščikovs.

Viņš gan atzīst, ka jebkuru pasākumu ārtelpās var novadīt arī pietiekami organizēti, lai ievērotu gan distanci, gan varētu arī lietot sejas maskas arī ārtelpās, kā to dara citās valstīs. "Distances ievērošana, nedrūzmēšanās, būt pieklājīgiem, vienam otru cienīt un uzgaidīt, lai neietu visi kopā. Tas viss ir spēkā," sacīja epidemiologs, piebilstot, ka tomēr vajadzētu būt ļoti uzmanīgiem un labāk palikt mājās cilvēkiem, kuri ir riska grupās un kuri nevar arī atļauties slimot darba dēļ.

"Tas varētu būt aspekts, kas arī cilvēkam palīdzētu pieņemt lēmumu palikt mājās vai atzīmēt klātienē," uzsvēra Perevoščikovs.

Vienlaikus Valsts kanceleja otrdienas vakarā izplatījusi aicinājumu: "Sanāksim šogad mūsu valsts svētkos kopā atsevišķi! Lai droši par sevi un atbildīgi pret citiem Lāčplēša dienā atcerētos tos varoņus, kas cīnījās par mums pirms 101 gada. Lai kopīgi pateiktu paldies tiem, kas cīnās pirmajās rindās pret neredzamo ienaidnieku šodien: ārstiem un medmāsām visupirms, un katram, kurš palīdz citiem grūtībās. Mūsu valsts ir dzimusi karā un trūkumā, no spēka, kas vienoja pāri viedokļu un interešu atšķirībām. Smelsimies no vēstures to pašu spēku, lai kopīgi svinētu Latviju šogad!"

"Atbildīga rīcība, savstarpēja cieņa un atbalsts ir labākā dāvana mūsu Latvijai šogad!" ar šādu aicinājumu Valsts kanceleja vēlas uzrunāt Latvijas iedzīvotājus, aicinot "piespraust" pie sava "Facebook" profila attēla bedžu "Atbildīgi Latvijai". To izstrādājis mākslinieks, starptautiski atzīts grāmatu ilustrators, animācijas filmu mākslinieks un režisors Reinis Pētersons.

Bedžs jeb "Facebook" profila attēla rāmītis "Atbildīgi Latvijai" ikvienam interesentam pieejams "Facebook Frames Studio" galerijā.