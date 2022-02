Aizsardzības ministrija brīdina par viltus ziņu saziņas lietotnē 'WhatsApp'

Aizsardzības ministrija (AM) vērš uzmanību, ka saziņas lietotnē "WhatsApp" pašlaik tiek izplatīta viltus ziņa krievu valodā, maldinoši informējot par jauniem saziņas noteikumiem, kas valstī stāšoties spēkā no piektdienas, portālu "Delfi" informēja AM.

AM uzsvēra, ka viltus ziņā tiek maldinoši apgalvots, ka tiks ierakstīti visi izsaukumi, tālruņa zvani, kā arī "WhatsApp" ziņas un zvani, kā arī tikšot veikta visu sociālo tīklu un forumu uzraudzība.

Tāpat viltvārži aicina šo ziņu pārsūtīt draugiem un ģimenei jau šodien, jo no rītdienas valstī visa personiskā saziņa tikšot īpaši uzraudzīta, un viss rakstītais vai teiktais var tikt izmantots pret iedzīvotājiem, kas to pauduši. AM uzsver, ka šī ir viltus ziņa, kas izplatīta, lai iedzīvotājos radītu nedrošību un neuzticēšanos valstij, un aicina to nepārsūtīt tālāk, tādējādi kavējot dezinformācijas izplatīšanos.

Turpinoties Krievijas agresijai pret Ukrainu, ir sagaidāms dezinformācijas jeb viltus ziņu pieaugums informatīvajā telpā ar mērķi ietekmēt sabiedrības viedokli un veicināt paniku, tāpēc AM aicina iedzīvotājus kritiski izvērtēt publicēto un saņemto ziņu saturu, kā arī šo ziņu avotus.

AM aicina izmantot tikai uzticamus informācijas avotus – valsts iestāžu mājaslapas un sociālo mediju kontu profilus, kā arī medijus, kas sevi pierādījuši kā objektīvus informācijas līdzekļus.

Vienlaikus AM uzsver, ka tiešs militāra rakstura apdraudējums Latvijai nepastāv, tomēr apliecina, ka Nacionālie bruņotie spēki ir gatavi reaģēt uz jebkādiem apdraudējuma scenārijiem, ja gadījumā Latvijas iedzīvotāju drošība un valsts suverenitāte tiks apdraudēta.

AM atgādina, ka var būt dažāda rakstura krīzes, piemēram, dabas katastrofas, elektrības traucējumi, interneta darbības pārtraukumi, kas var radīt ķēdes reakciju, apgrūtinot ikdienas dzīves ritumu. Tādēļ AM vēlreiz aicina iepazīties ar bukletu "Kā rīkoties krīzes gadījumā", kas latviešu, angļu un krievu valodā pieejams šeit.