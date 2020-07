Aizvadītajā diennaktī Latvijā dzēsti 13 ugunsgrēki

Aizvadītajā diennaktī, no sestdienas plkst.6.30 līdz svētdienas pulksten 6.30, Latvijā reģistrēti 13 ugunsgrēki, un vienā no tiem cietis cilvēks, liecina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) apkopotā operatīvā informācija.

Jau ziņots, ka ugunsgrēks ar cietušo sestdienas rītā izcēlās kādā divstāvu mājā Jūrmalā, kur ar atklātu liesmu dega viens no dzīvokļiem. No degošā dzīvokļa ugunsdzēsēji izglāba un nodeva mediķim vienu cilvēku, kurš bija cietis, kā arī vēl viens cilvēks no mājas tika evakuēts drošības apsvērumu dēļ.

Aizvadītajās 24 stundās septiņi ugunsgrēki dzēsti novados, viens Rīgā, bet pieci citās pilsētās.

Diennakts laikā VUGD darbinieki veikuši arī 19 glābšanas darbus, no tiem 11 novados, piecus Rīgā, bet trīs citās pilsētās.

Kopš gada sākuma Latvijā kopumā dzēsti 4385 ugunsgrēki, tostarp 1379 reizes degusi kūla. Liesmās un dūmos dzīvību zaudējuši 46 cilvēki, bet cietuši 143, liecina VUGD apkopotā statistika.