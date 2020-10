Aizvadītajā nedēļā Zemgalē konstatēti vairāki pašizolācijas pārkāpumi

Aizvadītajā nedēļā Zemgalē likumsargi konstatējuši vairākus gadījumus, kad iedzīvotāji pārkāpa epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, portālu "Delfi" informēja Valsts policijas (VP) pārstāve Dace Kalniņa

Otrdien policisti uzsāka administratīvā pārkāpuma procesu par gadījumu, kad vīrietis, kuram līdz 27. oktobrim bija jāatrodas pašizolācijā, 23. oktobrī neatradās savā dzīvesvietā, bet bija devies pie draudzenes uz citu novadu.

Sarunā ar policistu vīrietis norādīja, ka strādājot par kurjeru dažādās Eiropas valstīs un uzskatot, ka viņam pēc darba brauciena nav jāatrodas noteiktā dzīvesvietā, bet, aizpildot anketu ieceļotāju uzskaites kontroles informācijas sistēmā, var norādīt Latviju kā tranzītvalsti un neievērot pašizolāciju.

Likumsargi personai izskaidroja, ka Latviju kā tranzītvalsti norāda tikai tās personas, kuras Latvijā atrodas caurbraucot, nevis reāli šeit uzturoties.

Tāpat 27. oktobrī VP Aizkraukles iecirkņa darbinieki uzsāka administratīvā pārkāpuma procesu par gadījumu, kad vīrietis pēc atbraukšanas no ārzemēm 26. oktobrī, jau nākamajā dienā bija devies uz publisku vietu, nelietojot mutes un deguna aizsegu.

Savukārt trešdien tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process par pašizolācijas neievērošanu, jo vīrietis, kurš bija ieceļojis Latvijā, divas dienas vēlāk devās uz publisku vietu, nelietojot mutes un deguna aizsegu.

27. oktobrī tika uzsākti 2 administratīvā pārkāpuma procesi pret vienu vīrieti un sievieti, kuri pēc atgriešanās no ārvalstīm neatradās viņu norādītajā pašizolācijas adresē, bet, neinformējot policistu, uzturējās citā novadā.

VP atgādina, ka atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" persona, kas pēdējo 14 dienu laikā uzturējusies kādā no Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajām valstīm, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, nodrošina pašizolāciju dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā 10 dienas pēc izbraukšanas no minētās valsts. Pirms pašizolācijas vietas maiņas persona par to obligāti informē policiju.

Policija vērš uzmanību, ka atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 50. pantam par izolācijas, pašizolācijas, karantīnas vai mājas karantīnas, vai pulcēšanās ierobežojumu neievērošanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no 10 līdz 2000 eiro, bet juridiskajai personai – no 140 līdz 5000 eiro.