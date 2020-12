Aizvadīts siltākais gads novērojumu vēsturē, taču atsevišķos mēnešos pārspēti aukstuma rekordi

Gads vēl nav noslēdzies, bet gaidāms, ka Latvijā 2020. gads kļūs par vissiltāko gadu novērojumu vēsturē (kopš 1924. gada), liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) apkopotie dati.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

No pēdējām dienām ir atkarīgs tikai, kāda būs gada vidējā gaisa temperatūra: +8,7 vai +8,8 °C

Lielāko daļu no šī siltuma varēja pieredzēt gada aukstajā periodā. 2019./2020. gada ziemā gaisa temperatūra galvenokārt turējās virs 0 °C, un gadalaika vidējā gaisa temperatūra bija gandrīz 6 °C augstāka par normu. Līdz ar to šī ziema kļuva par siltāko novērojumu vēsturē. Arī sniega bija ekstremāli maz, pirmo reizi (vismaz pēdējos 60 gados) kādā Latvijas reģionā visa ziema tika aizvadīta bez sniega segas. Savukārt Alūksnē, kur bija visvairāk dienu ar sniega segu, to kopējais skaits bija vien 28.

Pavasara sākums līdzīgi ziemai bija siltāks par normu, bet, pavasarim turpinoties, gaisa temperatūra pazeminājās zem normas. Brīdī, kad pavasarim vajadzētu būt vissiltākajam un drīz jāsākas vasarai, iestājās ilgākais periods ar gaisa temperatūru zem normas šogad. Turklāt vietām maija vidū uzsnigusī sniega sega bija biezāka par ziemā novēroto.

No vasaras mēnešiem ar vasarīgu karstumu mūs priecēja vien jūnijs, kas bija vissiltākais mēnesis šogad un 2. siltākais jūnijs novērojumu vēsturē, bet vasarīgo karstumu pavadīja bieži negaisi ar īpaši lielu graudu krusu.

Jūnijā tika arī novērota šī gada maksimālā gaisa temperatūra +31,4 °C (18. jūnijā Skultē), kas ir zemākā gada maksimālā gaisa temperatūra kopš 2009. gada – netipiski vissiltākajam gadam novērojumu vēsturē.

Jūlijā un augustā lielākoties gaisa temperatūra bija zemāka par normu, tādēļ šogad bija mazāk tropisko nakšu un vasaras dienu nekā pēdējos gados, kā arī tieši vasarā visvairāk tika pārspēti diennakts minimālās gaisa temperatūras rekordi (9 no 14 šogad reģistrētajiem).

Pēc vēsākiem vasaras mēnešiem rudens atkal bija siltāks par normu, visiem trim rudens mēnešiem esot starp siltākajiem kopš 1924. gada.

Arī decembra lielākā daļa bija siltāka par normu. Tādēļ vēl patīkamāk, ka, neskatoties uz vissiltāko gadu novērojumu vēsturē un izteiktāku siltumu tieši gada aukstajā laikā, Ziemassvētkos lielākajā daļā Latvijas bija izveidojusies sniega sega.