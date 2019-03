Andris, 38, ne lasa, ne raksta: Iespējams, viņš tikai slikti dzirdēja

Viņa ir pārliecināta, ka Andris noteikti nav vienīgais "nepamanītais sistēmas bērns": "Ja vispārina, noteikti ļoti daudzus bērnus no bērnunamiem tā varētu izcelt. Jautājums ir tikai un vienīgi, cik bērnunamā strādājošais ir tajā ieinteresēts. Cik ļoti vēlas bērnu attīstīt? Vai arī tomēr svarīgākais ir tikai kaut kur strādāt, lai atnāktu uz darbu un saņemtu naudu."

Taču, ja sistēmai izdodas salauzt personību, to pēc tam atjaunot ir grūti, jo, lai arī "sistēmas bērnam" izdodas kaut kā izdzīvot, pielāgoties un kopēt uzvedības modeļus, zinot, ko apkārtējie no viņa sagaida, bet nesaprotot emociju nozīmi, iekšienē ir "vakuums", nav emocionālās nobriešanas un noturības, skaidro Nataļja.

Andris domā, ka bērnunamos nekas daudz kopš viņa bērnības nav mainījies. "Tas pats režīms arī tagad tur ir. Kad vienubrīd strādāju Kapseļu ielā (sociālās aprūpes centrā "Rīga" par palīgstrādnieku), redzēju, kādas emocijas tur ir bērniem. Tādas pašas, kādas es jutu. Piemēram, sanitāri veda bērnu ārā, bērns apmīzās. Viņš paņem čību un bliež pa muguru tam bērnam! Es aizgāju pie direktores, man pateica: "Piever žaunas, ej ārā!" Vēl: "Jā, mēs risināsim šo jautājumu." Ja kaut kas notiek, vienmēr saka: "Mēs to risināsim." Es jau agrāk to piedzīvoju, taču, kā to bērnu sita, tā arī tagad sit."

Joprojām grib iemācīties lasīt

Aprūpes iestādēs Baldonē un Rīgā, kur Andris dzīvoja lielāko daļu dzīves, viņu neviens neesot skolojis. "Es nevienu skolotāju tur neesmu redzējis," viņš saka. Tiesa, žurnālam "Ir", kurš par Andri vēstīja pērn, tagadējā valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" vadītāja Elvīra Kisele stāstīja, ka viņas pieredze no 1994. gada, liecina, ka bērniem esot nodrošinātas mācības atbilstoši katra spējām.

Andris lasīt un rakstīt tā arī vēl nav iemācījies. Tiesa, daudz ko ir apguvis, piemēram, rēķināšanu, lieliski arī orientējas internetbankā un mobilajā tālrunī.

Andris strādā ceļu būves un uzturēšanas uzņēmumā, kur viņa pienākumos ir pieturvietu uzkopšanas darbi. "Tiešām labs uzņēmums, labi kolēģi," viņš saka. Andris cenšas būt punktuāls darbinieks.