Apokalipse Bukaišos – nofilmēta postošās vētras kulminācija Dobeles novadā

Sociālajā tīklā "X" publicēts video no vētras, kas šodien plosījās Zemgalē. Video redzams, kā orkāns posta saimniecību Bukaišu pagastā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Video redzams, ka orkānā koki liecas līdz zemei, pa gaisu lido dažādi priekšmeti, bet pēc tam seko lielgraudu krusa.



Jau ziņots, ka dienas pirmajā pusē Latvijas iedzīvotājus pārsteidza pamatīgā krusa un vētra Zemgalē, bet vēlāk lietusgāzes un spēcīgais vējš plosījās arī pārējos valsts reģionos.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) pirmdien līdz plkst.18 saņēmis vairāk nekā 300 izsaukumus uz spēcīgā vēja un negaisa radīto seku likvidēšanas darbiem, bet to skaits turpina pieaugt, jo tiek saņemti arvien jauni izsaukumi.

Apmēram pusē no izsaukumiem glābēju darbs jau ir noslēdzies. Patlaban visvairāk izsaukumu ir no Latgales un Vidzemes, bet turpinās postījumu likvidēšanas darbi arī citviet. Līdz šim visvairāk izsaukumu saņemts no Rīgas pilsētas, tad seko Latgale, Rīgas reģions un Zemgale.

Šodien jau vairāk kā 3⃣0⃣0⃣ izsaukumi uz spēcīgā vēja un negaisa sekām. Vakarpusē visvairāk izsaukumu uz Vidzemi un Latgali. Turpinās darbs arī pārējos reģionos. Esiet piesardzīgi, jo @LVGMC_Meteo brīdinājums vēl ir spēkā līdz nakts vidum! pic.twitter.com/Uxv91QW9oa — VUGD (@ugunsdzeseji) August 7, 2023