Aptauja: Teju ceturtā daļa Latvijas iedzīvotāju regulāri izjūt bezcerību un bezspēcību

Pēdējā gada laikā gandrīz katru ceturto jeb 24% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju regulāri pārņēmušas bezcerības un bezspēcības sajūtas, liecina "Benu" aptiekas veiktā aptaujā.

Tikmēr 29% respondentu bezcerību un bezspēcību pēdējā gada laikā izjutuši dažreiz, 24% - reti, 21% - nekad, bet vēl 2% konkrētu viedokli sniegt nevarēja.

Pusgada griezumā šis rādītājs ir pieaudzis, jo pērnā gada septembrī bezspēcības sajūtas regulāri pārņēma 16% respondentu. Tāpat pagājušā gada rudenī 29% bezcerība un bezspēcība pārņēma dažreiz, 27% - reti, 24% - nekad, bet vēl 4% konkrētu viedokli sniegt nevarēja.

Pēdējo 12 mēnešu laikā bezcerību un bezspēcību biežāk izjūt sievietes. Ar minētajām sajūtām regulāri saskaras 21% vīriešu un 27% sieviešu. Pirms pusgada - pērnā gada septembrī - ar bezcerību un bezspēcību gan biežāk saskārās vīrieši - toreiz šādu atbildi sniedza 18% vīriešu un 15% sieviešu.

Salīdzinot iegūtos rezultātus pēc iedzīvotāju vecuma, secināms, ka īpaši bieži bezcerības un bezspēcības sajūtas nomāc gados jaunākus cilvēkus - vecumā no 18 līdz 24 gadiem ar minētajām sajūtām pēdējā gada laikā regulāri saskārušies 38% respondentu, proti, 14% - nepārtraukti, bet 24% - bieži, un tas ir vairāk nekā pērnā gada septembrī. Salīdzinoši retāk bezcerību un bezspēcību pēdējo 12 mēnešu laikā izjutuši iedzīvotāji vecumā no 55 līdz 74 gadiem.

Pārējās vecuma grupās ar bezcerību un bezspēcību saskaras vidēji 23-27% respondentu. Savukārt pērnā gada septembrī starp jauniešiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem bezcerību un bezspēcību regulāri izjuta 35%, vecuma grupā no 55 līdz 74 gadiem šis rādītājs bija 11%, bet pārējās vecuma grupās svārstījās no 13% līdz 16%.

Analizējot datus pēc ģimenē lietotās sarunvalodas, redzams, ka bezcerības un bezspēcības sajūtas šobrīd kopumā biežāk pārņem krievvalodīgos. Latviešu vidū ar bezcerības un bezspēcības sajūtām regulāri cīnās 24% aptaujāto, kamēr starp krievvalodīgajiem šis rādītājs ir 29%. Tikmēr pagājušā gada septembrī bija novērojama pretēja aina - bezcerību un bezspēcību biežāk izjuta latvieši. Pērnā gada rudenī ar šīm sajūtām regulāri saskārās 8% krievvalodīgo, bet latviešu vidū ar bezcerību un bezspēcību regulāri cīnījās 18% aptaujāto.

Aptauja veikta sadarbībā ar interneta pētījumu kompāniju "Gemius", februāra vidū aptaujājot 1854 respondentus.