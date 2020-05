'Apturi Covid' – kas jāzina par jauno lietotni

Lai ierobežotu jaunā koronavīrusa izraisītās saslimšanas Covid-19 izplatību Latvijā, vienlaikus palīdzot valsts tautsaimniecībai un iedzīvotājiem atgriezties ierastajā darba ritmā, pašmāju IKT nozares un zinātnes pārstāvji brīvprātīgi un bez maksas radījuši mobilo lietotni "Apturi Covid". Par šo lietotni vairāk bija iespējams uzzināt preses konferencē, ko bija iespējams vērot tiešraidē portālā "Delfi".

Latvijā izsludinātā ārkārtējā stāvokļa laikā DELFI publikācijas par jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 pieejamas bez maksas. Iespēju nodrošināt ikvienam pieeju DELFI maksas saturam par Covid-19 sniedz "Centrālā laboratorija".

Preses konferencē bija paredzēts informēt par to, kā strādā šī lietotne, kādi ir tās darbības pamatprincipi, kā lietotne palīdzēs atvieglot valstī ieviestos ierobežojošos pasākumus, kāpēc lietotne ir būtisks solis, lai samazinātu Covid-19 izplatību Latvijā, kur iedzīvotāji var iegūt lietotni, uz kādām ierīcēm tā darbosies, kāds ir epidemiologu, Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) un datu drošības ekspertu viedoklis par lietotni.

Preses konferencē piedalījās Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV), SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta Infekciju slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas vadītāja Elīna Dimiņa, LMT prezidents Juris Binde un "Web & Mobile" risinājumu izstrādes kompānijas "MakIT" valdes priekšsēdētājs Arvis Zeile.

Lietotne ir nozīmīgs instruments infekcijas izplatības ķēdes pārraušanai, jo ļaus ātrāk uzzināt, vai ir notikusi saskarsme ar Covid-19 sasirgušu personu, sniedzot iespēju savlaicīgāk doties pašizolācijā, lai neapdraudētu līdzcilvēkus, kā arī ātrāk vērsties pēc palīdzības pie mediķiem, ja nepieciešams, iepriekš informēja "Apturi Covid" komunikācijas konsultante Silva Aleksa Fridrihsone.

Saslimšanas ar vīrusinfekciju Covid-19 rādītāji Latvijā turpina pakāpeniski samazināties, tomēr līdz ar valsts noteikto ierobežojošo un drošības pasākumu samazināšanu, kā arī iespējamo ārkārtas stāvokļa atcelšanu, epidemiologi vērš uzmanību, ka pandēmija nav beigusies.

Lietotne "Apturi Covid" neievāks GPS datus un neizsekos lietotājus. Viedtālruņi, kuros tā būs uzstādīta, ar "Bluetooth" palīdzību apmainīsies ar signāliem jeb digitāliem "rokasspiedieniem", ko uzglabās lietotāja tālrunī šifrētā veidā.

Ja viena tālruņa lietotājs saslims, otrs tiks brīdināts, ka kādā brīdī savās ikdienas gaitās ir saskāries ar Covid-19 inficētu cilvēku. Inficētā persona un vieta, kur noticis kontakts, lietotājam paliks anonīma.

Piektdien, kad Latvijas iedzīvotājiem lejupielādēšanai tapusi pieejama jaunā lietotne "Apturi Covid", to savā telefonā lejupielādēja arī Valsts prezidents Egils Levits, uzsverot: "Latvija ir pirmā valsts pasaulē, kas izveidojusi šādu, demokrātiskiem principiem atbilstošu un brīvprātīgi lejuplādējamu aplikāciju. To ir radījuši talantīgi Latvijas prāti no vairākiem uzņēmumiem, līdzdarbojoties vairākām valsts iestādēm, arī Valsts prezidenta kancelejai".

"Esam apliecinājuši, ka esam tāda valsts, kas pasaules mērogā ir tikusi teju vislabāk galā ar vīrusa ierobežošanu. Un nu mēs arī esam gudra valsts, kas prot apvienot tehnoloģijas ar sociālu labumu visai sabiedrībai," paudis Levits, portāls "Delfi" uzzināja Valsts prezidenta kancelejas Preses dienestā.

"Es vēlos, lai mēs kopā turpinātu sargāt sevi, savas ģimenes un visus līdzcilvēkus. Mākslīgais intelekts ir jāvada, tas nedrīkst vadīt mūs. Šī aplikācija ir radīta tā, ka mākslīgais intelekts kalpo cilvēkam, mūsu visu veselībai un drošībai," atzinis Levits.

Kariņš jau iepriekš izteicies, ka mobilās lietotnes, kas tiek izstrādātas, lai apzinātu Covid-19 slimniekus un kontaktpersonas, ir veids, kā sabiedrību varēs palaist brīvībā.

"Tas ir veids, kā es saredzu, kā mēs varēsim Latvijā un Eiropā palaist sabiedrību brīvībā, jo mums katram kabatā ir līdzi nēsājamais aizsargs," komentēja Kariņš.

Viņš stāstīja, ka tiek izstrādātas divas lietotnes – viena lietotne paredzēta karantīnā esošiem cilvēkiem, lai noskaidrotu, vai viņi atrodas dzīvesvietā. Savukārt otrā strādās pēc brīvprātības principa, un, izmantojot mobilos datus, ļaus noteikt saslimušo kontaktpersonas. Kariņš uzsvēra, ka tā nav cilvēku izsekošanas, bet slimības kontaktpersonu apzināšanas programma.

Pie līdzīga risinājuma strādā arī citviet Eiropā un arī Eiropas Komisijā, lai nodrošinātu spēju apzināt kontaktpersonas visā Eiropā, un, "dodoties ārpus Latvijas, jūs būtu pasargāts un informēts tikpat labi kā Latvijas teritorijā".

Premjers arī uzsvēra, ka sociālā distancēšanās un roku mazgāšana arī turpmāk būs sabiedrības ikdiena. "Būs jādzīvo citādi. Nevis bailīgi, bet piesardzīgi," pauda Kariņš.