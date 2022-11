'Apvienotais saraksts' piedāvās potenciālās koalīcijas partijām izstrādāt un parakstīt vēl vienu memorandu

Partiju apvienība "Apvienotais saraksts" (AS) piedāvās potenciālās koalīcijas partijām - Nacionālajai apvienībai (NA) un partiju apvienībai "Jaunā vienotība" parakstīt vēl vienu memorandu, otrdien pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Egilu Levitu žurnālistiem sacīja viens no AS dibinātājiem, uzņēmējs un arhitekts Uldis Pīlēns.

Viņš norādīja, ka šo dokumentu varētu nosaukt par "memorandu 2" un tajā būtu jāatspoguļo nākamās koalīcijas uzdevumus turpmākajiem gadiem un finansiālo ietvaru. Tas, pēc Pīlēna paustā, varētu palīdzēt ātrāk virzīties uz priekšu ar valdības izveidi.

Pīlēna ieskatā, no sākuma ir jāizveido dokuments ar uzdevumiem koalīcijai un finansiālo ietvaru, tad varētu tapt valdības deklarācija un tikai tad varētu runāt par atbildības sfēru sadalījumu saskaņā ar JV līdera Krišjāņa Kariņa piedāvājumu, ja AS gūs pārliecību, ka koalīcija spēs izpildīt savus uzdevumus.

Savukārt Valsts prezidents žurnālistiem sacīja, ka situācija ir laba, jo puses ir apņēmušās turpināt sarunas, lai varētu sagatavot valdības deklarāciju, kurā būtu noteikti uzdevumi nākamajai valdībai. Levits atsaucās uz jau iepriekš pausto, ka no Kariņa nākamās nedēļas laikā tiek gaidīts valdības deklarācijas uzmetums.

"Es guvu pārliecību, ka AS arī vēlas nonākt līdz deklarācijai. Manuprāt, par virkni jautājumu jau pastāv vienošanās, ir jautājumi, kur šīs vienošanās vēl nav, bet kur to var panākt," uzsvēra prezidents.

Arī Pīlēns atzina, ka saruna ar Valsts prezidentu bija produktīva, atzīmējot, ka līdzšinējās sarunas nav gājušas gludi. Viņš norādīja, ka pastāv vēlme izveidot valdību kopā ar NA un JV, izveidot valdības deklarāciju, rīcības plānu un sadalīt atbildības sfēras.

"Mūsu uzsvars vienmēr ir bijis uz horizontālo sadarbību, jo īpaši laikā, kad potenciālā budžeta skaitļi nebūs iepriecinoši nedz sabiedrībai, nedz nozarēm. Tāpēc mēs pozitīvi uztvērām prezidenta ideju par ministru biedriem tur, kur tas ir nepieciešams," sacīja AS pārstāvis.