Ar Covid-19 slimos viesstrādniekus no Uzbekistānas bija plānots nodarbināt kūdras ieguvē

Piecus viesstrādniekus no Uzbekistānas, kuriem konstatēta saslimšana ar Covid-19, bija plānots nodarbināt kūdras ieguves nozarē, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā neoficiālā informācija.

Vienlaikus nedz Latvijas Investīciju attīstības aģentūrā (LIAA), nedz Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC) neatklāja, kurš uzņēmums konkrēti vēlējies piesaistīt šos viesstrādniekus.

Aģentūra LETA SPKC noskaidroja, ka ar Covid-19 slimie Uzbekistānas viesstrādnieki vēl nebija paspējuši uzsākt darba attiecības. Šo cilvēku grupa no apkārtējiem bija izolēta, kamēr tika gaidīti Covid-19 testa rezultāti.

SPKC Infekcijas slimību un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs žurnālistiem pirmdien pastāstīja, ka par visām atļaujām ārvalstu pilsoņiem strādāt Latvijā, tostarp no valstīm ar augstu risku inficēties ar Covid-19, atbild LIAA. Savukārt darba devējam, kā bija arī šajā gadījumā, jāparūpējas, lai viesstrādniekus speciāls transports aizved uz pašizolācijas vietu. Arī testēšanu no Uzbekistānas iebraukušajiem viesstrādniekiem nodrošināja darba devējs. Patlaban šie cilvēki atrodas stingrā pašizolācijā, kuras izdevumus jāsedz darba devējam.

SPKC Infekcijas slimību un profilakses departamenta direktors teica, ka vienam no Covid-19 slimajiem Uzbekistānas pilsoņiem novērojami izteikti saslimšanas ar Covid-19 simptomi, bet pārējo veselības stāvoklim SPKC sekos līdzi. Uzbekistānas viesstrādnieki Latvijā ieceļoja ar lidmašīnu no Baltkrievijas un SPKC par to informējis arī Pasaules Veselības organizācijas koordinācijas punktu, Baltkrievijas un Uzbekistānas varas iestādes.

Perevoščikovs teica, ka šis nav pirmais gadījums, kad ārvalstu viesstrādniekiem konstatēts Covid-19. Iepriekš bijuši vismaz divi gadījumi saistībā ar viesstrādniekiem no Ukrainas.

Latvijas Kūdras asociācijas valdes locekle Ingrīda Krīgere teica, ka viņas rīcībā nav informācijas, kurā uzņēmumā piecus ar Covid-19 slimos viesstrādniekus bija plānots nodarbināt.

Vienlaikus viņa atzina, ka kūdras nozare pavasarī īstenoja kampaņu, kurā nozare aicināja viesstrādniekus ierasties Latvijā. "Bija kūdras ieguvēji, kuri gribēja piesaistīt viesstrādniekus, kuriem šie darbinieki bija nepieciešami. Mums bija ļoti liela reklāmas kampaņa pavasarī, kurā mēs meklējām strādniekus. Daudzi arī atsaucās," sacīja asociācijas pārstāve.

Kā ziņots, aizpagājušajā diennaktī Latvijā veikti 1345 Covid-19 testi, atklājot 13 jaunus saslimšanas gadījumus. SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka pieci saslimušie iebraukuši no Uzbekistānas. Septiņi no saslimušajiem ir kontaktpersonas, savukārt par vienu personu tiks precizēta papildu informācija.

Saslimušie Uzbekistānas iedzīvotāji Latvijā ieradušies pagājušās nedēļas beigās. Vaicāta par iespējamām viņu kontaktpersonām, SPKC pārstāve Ilze Arāja skaidroja, ka pašlaik turpinās epidemioloģiskā izmeklēšana, un arī šis jautājums ir darba procesā.