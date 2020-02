Arī 'nesezonā' Jūrmalai izdevies palielināt tūristu skaitu

Saskaņā ar jaunākajiem Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem tūristu skaits Jūrmalā pērn pieaudzis par 5,4% salīdzinājumā ar 2018. gadu. Tāpat audzis arī Jūrmalas apmeklētāju skaits nesezonā jeb rudens un ziemas mēnešos – no oktobra līdz decembrim kūrortpilsētu apmeklējuši par 8,7% vairāk viesu nekā 2018. gadā.

Latvijā kopumā pērn vērojams tūristu pieaugums par 1,6%. Jūrmala no visām pilsētām bija otrs populārākais galamērķis uzreiz pēc galvaspilsētas Rīga – kā ārvalstu, tā Latvijas ceļotājiem, informē Jūrmalas domē.

67% no kopējā tūristu skaita bija ārvalstu tūristi, bet 33% Jūrmalā viesojās no Latvijas. Salīdzinājumā ar 2018. gadu, par 4,3% pieaudzis vietējo ceļotāju skaits, savukārt ārvalstu tūristu bija par 5,9% vairāk. Visvairāk tūristu Jūrmalā bija no Latvijas, Krievijas, Lietuvas, Igaunijas, Vācijas un Somijas. Tomēr lielākais pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu bija tūristu skaitā no Zviedrijas (+31,6%), Ukrainas (28,7%), Izraēlas (+19,5%) un Vācijas (+11,9%).

Kā skaidro Jūrmalas Tūrisma informācijas centra vadītāja Aleksandra Stramkale, pilsētas viesnīcas un tūrisma pakalpojumu sniedzēji ik gadu attīsta savu piedāvājumu, ievieš jaunus pakalpojumus, lai uzturētu tūristu interesi.

Tāpat Jūrmala kā galamērķis tiek izvēlētas arī nesezonā jeb rudens un ziemas mēnešos – no oktobra līdz decembrim kūrortpilsētu apmeklējuši par 8,7% vairāk viesu nekā 2018. gadā. Šajā periodā visvairāk viesu bijis no Latvijas, turklāt vietējo ceļotāju skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieaudzis vēl par 14,9%.

Tam par iemeslu Stramkale min kūrortārstniecības pakalpojumus, jo cilvēki tieši rudens un ziemas periodā labprāt izmanto veselības uzlabošanai.

Vislielākais pilsētas viesu pieaugums bijis no jūnija līdz augustam, kad Jūrmalu apmeklējuši par 23% vairāk viesu nekā tādā pašā periodā iepriekšējā gadā. Savukārt no jūlija līdz septembrim bija vērojams izteikts ārvalstu viesu pieplūdums – 83% no kopējā viesu skaita.

Visvairāk Jūrmalā uzturējušies viesi no Baltkrievijas (vidēji 9,4 diennaktis), Uzbekistānas (5,4 diennaktis), Izraēlas (3,7 diennaktis), Vācijas (3,3 diennaktis) un Kazahstānas (3 diennaktis), liecina statistika no 62 Jūrmalas tūristu mītnēm, kur gultasvietu skaits sasniedz gandrīz septiņus tūkstošus.