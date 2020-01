Arī pēc saslimšanas gadījumiem Eiropā Latvijā jaunā koronavīrusa izplatības riski joprojām zemi

Neskatoties uz to, ka Eiropā konstatēti pirmie saslimšanas gadījumi ar jauno koronavīrusu Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) norāda uz zemu vīrusa izplatības risku Latvijā.

Slimību profilakses un kontroles centra Komunikācijas nodaļas vadītāja Ilze Arāja aģentūrai LETA teica, ka centrs turpina sekot epidemioloģiskās situācijas attīstībai un veiktajiem pasākumiem saistībā ar pneimonijas uzliesmojumu Ķīnas pilsētā Uhaņā.

Tāpat centrs seko līdzi Pasaules Veselības organizācija (PVO) un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām un patlaban šīs rekomendācijas neierobežo tirdzniecību un tūrismu ar Ķīnu.

Latvijā riski, protams, pastāv, taču tie joprojām ir salīdzinoši zemi. Patlaban starptautiskās veselības organizācijas nav sniegušas jaunākas rekomendācijas un papildus drošības pasākumi nav noteikti, norādīja Arāja.

SPKC jau šonedēļ aicināja Latvijas ārstniecības iestādes būt īpaši vērīgām saistībā ar jaunā koronavīrusa uzliesmojumu Ķīnā.

Lai gan Pasaules Veselības organizācija un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs uzskata, ka risks ceļotājiem un infekcijas tālākas izplatīšanās iespēja ir zema, SPKC izstrādājis pagaidu ieteikumus ārstniecības iestādēm.

Pagaidu ieteikumi paredz, ka veselības aprūpes iestādēs nepieciešams ievērot vispārīgos piesardzības pasākumus un pasākumus tādu infekcijas slimību novēršanai, kas izplatās kontakta un aerogēnā ceļā.

Pacients ar aizdomām par koronavīrusa infekciju jāievieto atsevišķā, iespējams, aeorogēnās infekcijas izolācijai paredzētā telpā un pirms izolācijas jāaicina lietot ķirurģisko masku. Ārstniecības iestādes darbiniekiem, kuri veic pacienta aprūpi, pastāvot aizdomām par infekciju, jālieto individuālās aizsardzības līdzekļi.

SPKC arī aicina ārstniecības iestādes nekavējoties ziņot par katru smagas akūtas respiratoriskas saslimšanas gadījumu personai, kura 14 dienu laikā pirms saslimšanas apmeklēja Ķīnas pilsētu Uhaņu vai bija kontaktā ar slimnieku, kurš ir saslimis pēc ceļojuma uz Uhaņu.

Savukārt, lai samazinātu akūtu elpceļu infekciju vispārējo risku, SPKC visiem ceļotājiem iesaka izvairīties no tuva kontakta ar cilvēkiem, kuri slimo ar akūtām elpceļu infekcijām, bieži mazgāt rokas, īpaši pēc kontakta ar slimiem cilvēkiem vai viņu apkārtējo vidi, izvairīties no neaizsargāta kontakta ar lauksaimniecības vai ar savvaļas dzīvniekiem un izvairīties no tirgus apmeklējumiem, kur pārdod dzīvus dzīvniekus vai apstrādā dzīvnieku liemeņus.

Ja ceļojuma laikā vai 14 dienas pēc tā tomēr parādās simptomi, kas norāda uz elpošanas ceļu slimībām - paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, apgrūtināta elpošana - centrā aicina vērsties pēc medicīniskās palīdzības un informēt ārstu par ceļojumu.

Vispārīgie ieteikumi infekcijas izplatības novēršanai ir regulāra roku mazgāšana, mutes un deguna aizklāšana klepojot un šķaudot, gaļas un olu rūpīga gatavošana un izvairīšanās no cieša kontakta ar personām, kurām ir elpceļu slimības simptomi.

Kā ziņots, Ķīnā bīstamā vīrusa upuru skaits pieaudzis līdz 41, bet apstiprināto infekcijas gadījumu skaits sasniedzis gandrīz 1300.

No visiem nāves gadījumiem 39 ir reģistrēti Hubei provinces administratīvajā centrā Uhaņas pilsētā, no kuras sāka izplatīties šis vīruss, un vēl pa vienam nāves gadījumam - Hebei un Heilundzjanas provincēs. Uhaņā Ķīnas armija norīkojusi 450 mediķus palīgā pārpildītajām slimnīcām.

Uhaņa un vēl 13 pilsētas Hubei provincē ir noslēgtas no ārpasaules bezprecedenta karantīnā, lai ierobežotu šīs nāvējošās respiratorās slimības izplatīšanos, tomēr tā jau ir izplatījusies gan Ķīnā, gan uz vairākām citām valstīm.

Jaunā vīrusa infekcijas gadījumi ārpus Ķīnas ir konstatēti Japānā, Filipīnās, Dienvidkorejā, Taivānā, Taizemē, Vjetnamā, Saūda Arābijā, Singapūrā, ASV, Austrālijā. Francija piektdien apstiprināja trīs saslimšanas gadījumus ar jauno koronavīrusu, kas ir pirmie gadījumi Eiropā.