Ārkārtējo situāciju pagarina līdz 9. jūnijam; vienkopus atļauj pulcēties līdz 25 cilvēkiem (plkst.19:45)

Valdība ceturtdien ārkārtas sēdē lēmusi par ārkārtējās situācijas pagarināšanu līdz 9. jūnijam, vienlaikus lemjot par būtisku dažādu ierobežojumu atvieglošanu, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija. Ministru kabinets uz attālināto slēgto sēdi pulcējās pulksten 12. Pēc portāla "Delfi" rīcībā esošās informācijas, sēde vēl turpinās. Pēc valdības sēdes paredzēta preses konference, kurai varēs sekot līdzi arī portālā "Delfi".



"Mēness aptieka". Latvijā izsludinātā ārkārtējā stāvokļa laikā DELFI publikācijas par jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 pieejamas bez maksas. Iespēju nodrošināt ikvienam pieeju DELFI maksas saturam par Covid-19 sniedz"Mēness aptieka".

Kā paziņojumā presei norāda Kultūras ministrija (KM), Ministru kabinets ceturtdien nolēma no 12. maija atļaut publisku pasākumu, tostarp kultūras pasākumu organizēšanu gan iekštelpās, gan ārtelpās, vienlaikus nosakot, ka dalībnieku skaits tajos nedrīkst būt lielāks par 25 personām, ilgums iekštelpās organizētos pasākumos – pārsniegt trīs stundas, un starp pasākuma dalībniekiem nodrošināma divu metru distance, kā arī dezinfekcijas līdzekļu pieejamība pasākuma norises vietā.

Ar valdības rīkojumu noteikts arī tas, ka kultūras ministram dotas tiesības atbilstoši t.s. sanitārā protokola prasībām reglamentēt kārtību, kādā kultūras institūciju darbībā ievērojami sociālās un fiziskās distancēšanās pasākumi un pasākumu norises vietu dezinficēšanas prasību ievērošana, nodrošinot dezinfekcijas līdzekļu pieejamību roku dezinficēšanai arī pasākuma apmeklētājiem.

Tāpat noteikts, ka kultūras un izklaides vietas darbu var uzsākt ne agrāk kā pulksten 7 un beigt ne vēlāk kā pulksten 24.

Pirmās kultūras iestādes, kas pēc 12. maija pakāpeniski gatavojas atsākt darbību, ir muzeji, bibliotēkas, Nacionālais arhīvs un privātās kultūrvietas, tostarp kultūras pasākumos (piemēram, kino vai koncerti), ko iespējams baudīt, atrodoties autotransportā. Kultūras ministrija un tās iestādes ciešā sadarbībā ar Veselības ministriju izstrādājusi t.s. sanitāro protokolu, kas ar kultūras ministra rīkojumu tiks padarīts saistošs gan valsts un pašvaldību, gan privātajām kultūras institūcijām.

Muzeji, bibliotēkas un arhīvs darbību uzsāks pakāpeniski, kolīdz katra institūcija būs pilnībā spējīga izpildīt sanitārajā protokolā noteiktās prasības. Par muzeju, bibliotēku un arhīva darba laiku aktuālajai informācijai aicinām sekot līdzi šo institūciju tīmekļvietnēs un sociālo mediju kontos. Muzeji durvis apmeklētājiem vērs, īstenojot informatīvu kampaņu, kuras ietvaros vienota satura un dizaina informatīvie materiāli uzrunās apmeklētājus, aicinot ievērot sanitārā protokola nosacījumus.

Tāpat valdībā ceturtdien apstiprināti grozījumi pašnodarbināto personu un mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju dīkstāves pabalsta piešķiršanas nosacījumos, ar kuriem paredzēts pagarināt dīkstāves pabalsta periodu līdz šā gada 30. jūnijam.

LETA vēsta, ka vienlaikus ar ārkārtējās situācijas pagarināšanu līdz 9. jūnijam valdība lēma arī pārskatīt vairākus ar Covid-19 pandēmiju noteiktos ierobežojumus, piemēram, ar dažādiem nosacījumiem atļaut pulcēties līdz 25 cilvēkiem, ļaut tirdzniecības centriem strādāt arī brīvdienās un svētku dienās u.c.

Kā mikroblogošanas vietnē "Twitter" vēsta Latvijas Televīzija (LTV), nolemts arī atvērt bērnudārzus piecgadniekiem un sešgadniekiem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītību, kā arī noteikt, ka sabiedriskajā transportā obligāta prasība būs deguna un mutes aizsargmaskas lietošana.

❗ LTV: Valdība lēmusi, ka sabiedriskajā transportā obligāta prasība būs deguna un mutes aizsega lietošana. pic.twitter.com/EM5ceBjvda — LTV Panorama (@ltvpanorama) May 7, 2020

Kā ziņots, Ministru kabineta sēdes darba kārtībā iekļauti "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"", kā arī vairāki citi ar ārkārtējo situāciju saistīti jautājumi.

Jau otrdien pēc valdības sēdes Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) solīja, ka ceturtdien būs skaidrība par ārkārtējās situācijas termiņa un tās laikā noteikto ierobežojumu maiņu. Paredzams, ka valdības sēdē ceturtdien gaidāma diskusija par ierobežojumu mīkstināšanu un speciālistu ieteikumu uzklausīšana. Pēdējā laika pieredze liecina, ka lēmumi tiek pieņemti pēdējā brīdī un var būtiski atšķirties no provizoriski izskanējušas informācijas.

Jau ziņots, ka otrdien valdības locekļi, gatavojoties lēmuma pieņemšanai ceturtdien, uzklausīja ekspertu viedokļus un diskutēja par Veselības ministrijas piedāvātajiem risinājumiem ierobežojumu mīkstināšanā. Patlaban ārkārtējā situācija izsludināta līdz 12. maijam, un līdz tam nekādu izmaiņu ierobežojumos nebūs, atgādināja valdības vadītājs.

Trešdien Kariņam bija attālināta tikšanās ar saviem Baltijas valstu kolēģiem, pēc kuras tika paziņots, ka panākta vienošanās no 15. maija atcelt Covid-19 ierobežojumus uz Baltijas valstu iekšējām robežām.

Baltijas valstu premjerministri bija vienisprātis, ka Baltijas valstu sekmīgi īstenotie pasākumi, lai ierobežotu Covid-19 izplatību, ir pietiekams pamats, lai no 15. maija tiktu atcelta Baltijas valstu iekšējo robežu kontrole. Baltijas valstu iedzīvotājiem līdz ar to tiks nodrošināta brīva kustība reģionā. Savukārt iedzīvotājiem, kuri ieradīsies no citām valstīm, arī turpmāk būs jāievēro 14 dienu pašizolācija.

Baltijas valstu ārlietu ministriem uzdots vienoties par praktiskiem soļiem ierobežojumu atcelšanā un informācijas apmaiņā par Baltijas valstīs ieceļošajām personām.

Otrdien, atbildot uz žurnālistu jautājumiem par ceturtdien paredzamajiem lēmumiem, Kariņš teica, ka joprojām tiek vērtēts, vai pagarināt ārkārtējo situāciju, ar kuru saistītas daudzas lietas – pabalsti un citi pasākumi, vai arī atcelt ārkārtējo situāciju un izdarīt attiecīgus grozījumus citos likumos. "Es pieļauju, ka mēs uz šo skatīsimies ar zināmu elastību un varbūt vairāk skatīsimies uz to, ko mēs varam mīkstināt ierobežojumos un iet soli solim," teica valdības vadītājs. Kariņš uzsvēra, lai liela nozīme ir arī tam, kas notiek kaimiņvalstīs.

Kā ziņots, aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti 2442 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, un infekcija apstiprināta deviņiem cilvēkiem, kā arī reģistrēts vēl viens Covid-19 slimnieka nāves gadījums ārpus stacionāra, informēja Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).

Latvijā kopā veikti 71 069 izmeklējumi, infekcija apstiprināta 909 personām. Kopumā Latvijā reģistrēti 464 no Covid-19 izveseļojušies cilvēki un 18 – miruši.

"Delfi" jau ziņoja, ka visā Latvijā saistībā ar Covid-19 izplatīšanos 12. martā tika izsludināta ārkārtējā situācija, kas 7. aprīlī tika pagarināta līdz 12. maijam, saglabājot spēkā esošos ierobežojumus.